Ostatni moment na pełne 800 plus. Zostało tylko kilka dni

Większość rodziców już wysłała wymagany wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostała także świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu wypłat, czyli za czerwiec. Jak podaje ZUS dotychczas opiekunowie wystąpili o świadczenie na niemal 7 mln dzieci.

Rodzice, którzy jeszcze nie wysłali wniosku powinni się pospieszyć, bowiem jeśli zrobią to do końca czerwca, to otrzymają wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie stracą finansowo. Opóźnią sobie jedynie wypłatę, bo ZUS ma czas na realizację czerwcowych wniosków do sierpnia. Jeżeli zgłoszenie w sprawie 800+ wpłynie w lipcu lub później, to wypłata świadczenia będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania wstecz.

Od czerwca 2025 jest jeden wyjątek w 800 plus

Warto pamiętać, że o 800 plus można wystąpić tylko online. Do wyboru jest jena z czterech dróg. Wniosek można przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych/eZUS, aplikację mobilną mZUS, rządowy portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Jeśli rodzic nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800+ na bieżący okres, może to sprawdzić po zalogowaniu na PUE/eZUS albo w aplikacji mZUS. Jest tam również informacja o statusie zgłoszenia i wypłatach świadczenia, gdy zostało przyznane.

800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Od czerwca tego roku jest jeden wyjątek, który dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.