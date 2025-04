Nowe terminy wypłat 800 plus w maju 2025. Zmiany w harmonogramie

Świadczenie 800 plus. Pamiętaj, by złożyć wniosek na kolejny rok

Kontynuacja wypłaty świadczenia 800 plus co roku wymaga złożenia wniosku do ZUS. Obecny okres świadczeniowy kończy się 31 maja 2025 roku. Nabór wniosków na kolejny rok trwa od lutego. Składając wniosek do 30 kwietnia 2025 roku świadczeniobiorcy mają gwarancję kontynuacji wypłaty świadczeń od 1 czerwca 2025 roku przez kolejny rok.

W przypadku złożenia wniosku do 31 maja 2025 roku ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do 31 lipca 2025 roku. Składając wniosek do końca czerwca 2025 r. rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Jeżeli jednak złożą wniosek po 30 czerwca 2025 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o przyznanie świadczenia 800 plus należy złożyć do ZUS. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: