Dodatek wprowadzono na mocy ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Początkowo świadczenie wynosiło 300 zł miesięcznie. Stanowi ono formę rekompensaty, bowiem sołtys co do zasady pełni swoją funkcję społecznie. Otrzymuje jedynie dietę, której wysokość jest ustalana przez radnych gminy. W praktyce kwoty różnią się w zależności od regionu Polski i tego, jak bogata jest gmina.

Ile wyniesie świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa po waloryzacji 2025?

Do końca lutego dodatek dla sołtysów wynosi 336,36 zł. Od 1 marca, po waloryzacji, zostanie podwyższony do 354,86 zł. Oznacza to, że wzrośnie o 18,5 zł. Świadczenie jest waloryzowane na takich samych zasadach jak renty i emerytury, czyli zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS.

Waloryzacja opiera się na dwóch elementach – średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Ten pierwszy wyniósł w 2024 r. 103,6 proc. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia osiągnął z kolei 9,5 proc. Oznacza to, że kwoty świadczeń zostaną podniesione o 5,5 proc.

Dodatek dla sołtysa. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Od września 2024 r. zasady dotyczące przyznawania dodatku zostały zmienione, dzięki czemu obecnie łatwiej jest go uzyskać. Osoba, która zamierza starać się o świadczenie, musi spełnić łącznie następujące warunki: