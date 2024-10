Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat trzech już gotowe

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat trzech, który trafił właśnie do konsultacji.

Ma być on odpowiedzią na zarzuty dotyczące braku ujednoliconego sposobu wdrożenia standardów opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym wytycznych edukacyjnych. Wynikało to z fakultatywnego (do tej pory) charakteru wprowadzania takich standardów.

Aktywny rodzic do pracy, a dziecko do żłobka

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (DzU 2024, poz. 858). Reguluje ona zasady programu, który ma ułatwić opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową.

Na „Aktywnego rodzica” składają się trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko co miesiąc przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Wnioski o wypłatę (wyłącznie przez internet) można już wnosić do ZUS od października.