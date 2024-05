Ekspertka przyznaje też, że może być jeszcze za wcześnie na ocenę tych rozwiązań, gdyż z takim wnioskiem można wystąpić tylko raz w roku i to po sześciu miesiącach pracy.

Zainteresowanie pracowników nowym przepisem jest duże

Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan również przyznaje, że wnioski o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki zatrudnienia są kierowane do pracodawców.

– Obecnie dotyczą one najczęściej przejścia z zatrudnienia na podstawie umowy terminowej na umowę na czas nieokreślony. Spodziewaliśmy się, że tak będzie. Zmiana rodzaju umowy o pracę zawsze budziła zainteresowanie pracowników. Przed nowelizacją przepisów kodeksu pracy takie wnioski też już były składane – wyjaśnia.

Potwierdza to również Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Z sygnałów, które docierających do związku, wynika, że zainteresowanie pracowników nowym przepisem jest duże.

Jednocześnie eksperci przypominają, że to, co budziło obawy zatrudniających, to kwestie dodatkowej ochrony osób, które decydują się na złożenie takich wniosków. Jego złożenie nie może być bowiem przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.