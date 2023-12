Pracownik nie powinien jednak być zmuszony do proszenia o udzielenie wolnego za święto. Pracodawca samodzielnie lub w uzgodnieniu z pracownikami musi ustalić konkretną datę, gdy załoga ma wolne lub kilka konkretnych dat do wyboru. I oczywiście ogłosić decyzję w sposób przyjęty w zakładzie pracy, tak, by informacja dotarła do pracowników.

Urlop i L4 a wolne za święto

A jeśli wyznaczony dzień pokrywa się z urlopem lub zwolnieniem lekarskim któregoś pracownika?

Urlopu można udzielić wyłącznie za dni robocze pracownika, nawet jeśli złożony wcześniej wniosek urlopowy objął dzień wolny za święto w sobotę. W takiej sytuacji najlepiej , jeśli pracownik skoryguje wniosek urlopowy i przedłuży swój urlop o jeden dzień lub zrezygnuje z jednego dnia urlopu. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku ustalać dla niego innego dnia wolnego. Nie ma też podstaw do wyznaczenia innego dnia wolnego dla pracownika, który w dniu wyznaczonym przez pracodawcę przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Może się jednak zdarzyć, że część pracowników musi pracować w dniu wyznaczonym jako wolny za sobotnie święto. W takiej sytuacji na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

Niedopuszczalne jest jednak dzielenie takiego dnia wolnego na raty i nakazywanie pracownikom przychodzenia do pracy np. na 4 godziny przez dwa dni. Wolne za święto przypadające w sobotę musi obejmować cały dzień.

Pracownik, który nie mógł odebrać wolnego wyznaczonego przez pracodawcę, bo np. jego umowa o pracę uległa wcześniej rozwiązaniu, ma prawo do wynagrodzenia oraz 100-proc. dodatku za nadgodziny.