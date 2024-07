Andrzej Duda mówi dlaczego dziś nikt nie kwestionuje już sensu wybuchu Powstania Warszawskiego

- 40 proc. powstańców warszawskich poległo. Prawie każdy z tych, którzy przeżyli, był ranny — dodał. - Przez lata trwały dyskusje, podnoszono, często w mediach, czy to w ogóle miało sens. Podważano wartość tego niezwykłego czynu zbrojnego, niepodległościowego. Czy było warto? Setki tysięcy ludzi zginęło, miasto zburzone, trzeba było odbudowywać potem dziesiątki lat. Im więcej lat mijało od zakończenia II wojny światowej, tym (częściej) zdarzało się, zwłaszcza tutaj, już w wolnej Polsce, w ciągu ostatnich 35 lat, że różne środowiska poddawały w wątpliwość sensowność tej decyzji, tamtej walki. I popatrzcie co się stało ostatnio: już nie słychać żadnych głosów, które próbowałyby kwestionować zasadność, słuszność tamtego wielkiego czynu zbrojnego. Wiecie dlaczego? Po pierwsze dlatego, że cały czas są powstańcy, że cały czas są świadectwem wolnej, niepodległej Polski, która istniejąc pokazuje, że było warto. Dziękuję wam za to — podkreślił.



Siły i straty w Powstaniu Warszawskim PAP

- A wiecie jeszcze dlaczego zamilkli? Dlaczego nie słychać już tych głosów, czasem szyderczych więc? Bo w ciągu ostatnich dwóch lat zobaczyli Mariupol, zburzony praktycznie doszczętnie, a na samym końcu zdobyty przez Rosjan, pod którego gruzami polegli jego obrońcy i którego Ukraińcom do dzisiaj nie udało się odzyskać. I niech ktoś spróbuje powiedzieć na Ukrainie, że nie było warto. Niech ktoś im dzisiaj spróbuje powiedzieć, że nie było warto mimo że stracili miasto i nie odzyskali go do dzisiaj - podkreślił.



- Dziękuję wam. Chylę czoła do ziemi powstańcy warszawscy — mówił Duda i wspominał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w rocznicę powstania powiedział do powstańców „dopełniliście dziejów niepodległości czyniąc tę historię pełną”. - Powstanie jest dopełnieniem dziejów naszej niepodległości. Było ostatnim wielkim zrywem zbrojnym, który doprowadził do Polski takiej, jaką dzisiaj mamy. A jaką mamy? Popatrzcie się. Popatrzcie się, jak pochylają się te wieżowce, w tym ten, który jeszcze się wznosi nad tym skromnym miejscem, gdzie stoi skromny budynek, gdzie rocznie pielgrzymują setki tysięcy ludzi z całej Polski, a często także z całego świata. Po to, żeby zobaczyć dlaczego jest ta Warszawa, ta dzisiejsza, jedno z najpiękniejszych miast Europy środkowej — podkreślił.



Z kolei Rafał Trzaskowski mówił, że „Rosjanie dobrze wiedzą co by się stało, gdyby podnieśli rękę na polski naród” właśnie dzięki doświadczeniu Powstania Warszawskiego. - To właśnie doświadczenie Powstania Warszawskiego, doświadczenie innych powstań, które mamy w swoim DNA dzięki wam, zapewnia nam bezpieczeństwo w trudnych czasach. Rosjanie patrzą na te doświadczenia. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby nie było Powstania Warszawskiego — podkreślił.



Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Według planu miało trwać najwyżej kilka dni i poprzedzić wejście do Warszawy Armii Czerwonej, która jednak na kilka miesięcy zatrzymała się na Wiśle. Po 63 dniach nierównej walki z przeważającymi siłami wroga, które do tłumienia powstania wykorzystały sprzęt pancerny, lotnictwo i artylerię, powstanie upadło. W walkach zginęło nawet ok. 200 tysięcy mieszkańców stolicy.