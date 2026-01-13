Niełatwo też zrozumieć, jak wenezuelscy migranci zaczną wracać do kraju, dopóki będzie panować tam nędza. A utrzymanie obecnego reżimu oznacza, że na rozwój nie ma co liczyć.

Też tak to widzę. Tylko że tu nie chodzi o dobrowolny powrót. Steven Miller, doradca Trumpa, chciał doprowadzić do konfliktu z Wenezuelą, aby możliwe było uruchomienie przepisów o obowiązkowej deportacji. Biały Dom wdraża bardzo radykalną politykę migracyjną. Szkoli nowe zastępy funkcjonariuszy Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE), aby przechwytywali ludzi siłą na ulicach.

Darren Woods, prezes najpotężniejszego koncernu paliwowego USA, ExxonMobil, uznał, że nie da się inwestować w Wenezueli. Jego zdaniem konieczne są gwarancje prawne, których nie będzie, dopóki junta pozostanie u władzy w Wenezueli.

Trump widzi to inaczej. Uważa, że najważniejsze są w Wenezueli porządek i stabilność, które jego zdaniem może zapewnić tylko obecny reżim. Demokracja kojarzy mu się z chaosem. Trump wyobraża sobie, że chaviści stworzą warunki dla amerykańskich inwestycji podobne do tych, jakie oferują autorytarne reżimy Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej czy Kataru. Dodatkowo amerykański rząd miałby udzielić gwarancji dla koncernów naftowych, które zaangażują się w Wenezueli.

To może się udać?

Delcy Rodríguez, p.o. prezydenta Wenezueli, bardzo trudno będzie utrzymać kontrolę nad krajem. Musi jednocześnie realizować dwa sprzeczne cele. Z jednej strony zadowolić Amerykanów. Z drugiej utrzymać poparcie wojska i grup zbrojnych. Jeśli te ostatnie uznają, że Rodríguez sprzedała się Trumpowi, mogą w każdej chwili zacząć sabotować jej działania, szerzyć chaos. Bardzo łatwo im będzie wysadzić ropociągi. Zabezpieczenie instalacji naftowych będzie więc dla Amerykanów niezwykle kosztowne, i to przez bardzo długi czas.

Kilka dekad temu Wenezuela była obok Argentyny najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone mogą odbudować tamtą zamożność?

Do tego potrzebny byłby kontrolowany i obejmujący wszystkie grupy społeczne proces stopniowej odbudowy demokracji. Trump musiałby więc doprowadzić do rozmów między juntą a demokratyczną opozycją, których efektem byłyby wolne wybory. Ale nie jestem tu optymistą. Nic nie wskazuje na to, aby kraj szedł w tym kierunku: ani dotychczasowe wydarzenia, ani strony zaangażowane w ten proces, ani cele, jakie mają być osiągnięte.

Latynosi stanowią 1/5 amerykańskiego społeczeństwa. Bez ich poparcia Trump nie utrzyma się u władzy. Jak zareagują na interwencję w Wenezueli?

W tych pierwszych dniach reagują pozytywnie. Z tego powodu poziom poparcia dla Trumpa powrócił do stanu sprzed roku. Szczególny jest entuzjazm wśród imigrantów z Wenezueli, Kuby i Nikaragui. W tych środowiskach wielu uważa, że oto spełniło się ich wieloletnie marzenie, kończy się dyktatura. Jaka będzie jednak reakcja tych wyborców, gdy zrozumieją, że junta pozostanie u władzy w Caracas? Ogólne poparcie wśród Latynosów dla Trumpa wcześniej załamało się z powodu niespełnionych nadziei na poprawę warunków życia i brutalną politykę migracyjną. Ci ludzie zrozumieli, że za chwilę to oni sami lub ich bliscy mogą zostać deportowani. Te pesymistyczne nastroje mogą więc za chwilę wziąć u Latynosów górę.