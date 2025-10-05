Angela Merkel o roli Polski w zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE

Aktualizacja: 06.10.2025 17:18 Publikacja: 05.10.2025 22:36
Angela Merkel
Merkel, która pełniła funkcje kanclerz Niemiec w latach 2005-2021, wygłosiła to kontrowersyjne oświadczenie w wywiadzie dla węgierskiego kanału Partizan na YouTube.
W opublikowanej na YouTube rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 roku wraz z prezydentem Francji Françoise Hollande'em porozumienia mińskiego.
Przypomniała, że w tym czasie Rosjanie zaostrzali ofensywę, a około 6000 ukraińskich żołnierzy znajdowało się w rosyjskim okrążeniu na obszarze Donbasu. W efekcie zdecydowano się podpisać porozumienie, które miało przeciwdziałać dalszemu nasileniu konfliktu.
Merkel przyznała, że umowa z Mińska, nazywana później porozumieniami mińskimi, nie była idealna i nie była konsekwentnie respektowana przez Rosję, ale pozwoliła na pewne uspokojenie sytuacji. W latach 2015-2021 Ukraina dzięki temu mogła się wzmocnić, zmienić i skuteczniej bronić swojego terytorium.
Była kanclerz podkreśliła, że zawarcie porozumienia było właściwym krokiem. Zaznaczyła również, że w okresie pandemii COVID-19 nie było możliwości bezpośrednich rozmów z Putinem, co negatywnie wpłynęło na rozwój sytuacji.
Z rozmowy wynika, że w czerwcu 2021 Merkel czuła, że Putin nie traktuje poważnie warunków umowy mińskiej. Dlatego wraz z kolejnym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem chciała zainicjować nowy format rozmów bezpośrednich między Unią Europejską a Rosją. Jednak nie poparły tego niektóre państwa, przede wszystkim kraje bałtyckie oraz Polska, które obawiały się braku spójnej polityki europejskiej wobec Rosji.
Merkel powiedziała, że obwinia Polskę i państwa bałtyckie za zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, co jej zdaniem doprowadziło do inwazji Rosji na Ukrainę zaledwie kilka miesięcy później. Według Merkel, odmowa Polski poparcia porozumień mińskich, dwóch kluczowych umów międzynarodowych między Rosją a UE, ośmieliła Putina do przeprowadzenia trwającej do dziś inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
Była kanclerz podkreśliła, że jej zdaniem potrzebna była wspólna polityka wobec Rosji, ale do tego nie doszło. Po zakończeniu jej kadencji rozpoczęła się rosyjska agresja. Merkel przyznała, że dziś nie można przewidzieć, jak rozwinęłaby się sytuacja. Zauważyła także, że obecnie Europa powinna wzmacniać swoje zdolności odstraszania i wspierać Ukrainę.
