Merkel, która pełniła funkcje kanclerz Niemiec w latach 2005-2021, wygłosiła to kontrowersyjne oświadczenie w wywiadzie dla węgierskiego kanału Partizan na YouTube.

W opublikowanej na YouTube rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 roku wraz z prezydentem Francji Françoise Hollande'em porozumienia mińskiego.

Przypomniała, że w tym czasie Rosjanie zaostrzali ofensywę, a około 6000 ukraińskich żołnierzy znajdowało się w rosyjskim okrążeniu na obszarze Donbasu. W efekcie zdecydowano się podpisać porozumienie, które miało przeciwdziałać dalszemu nasileniu konfliktu.

Merkel broni porozumień mińskich

Merkel przyznała, że umowa z Mińska, nazywana później porozumieniami mińskimi, nie była idealna i nie była konsekwentnie respektowana przez Rosję, ale pozwoliła na pewne uspokojenie sytuacji. W latach 2015-2021 Ukraina dzięki temu mogła się wzmocnić, zmienić i skuteczniej bronić swojego terytorium.