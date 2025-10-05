Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Angela Merkel o roli Polski w zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE

Niemiecki dziennik „Bild” poinformował w niedzielę o wywiadzie Merkel udzielonym węgierskiemu kanałowi Partizan. Artykuł podsumowujący rozmowę nosił tytuł sugerujący, że Merkel obwinia Polskę o współodpowiedzialność za wojnę wywołaną przez Putina - w ten sposób „Bild” interpretuje wypowiedzi byłej kanclerz.

Publikacja: 05.10.2025 22:36

Angela Merkel

Angela Merkel

Foto: PAP/DPA, Angelika Warmuth

Agnieszka Kazimierczuk

Merkel, która pełniła funkcje kanclerz Niemiec w latach 2005-2021, wygłosiła to kontrowersyjne oświadczenie w wywiadzie dla węgierskiego kanału Partizan na YouTube.

W opublikowanej na YouTube rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 roku wraz z prezydentem Francji Françoise Hollande'em porozumienia mińskiego.

Przypomniała, że w tym czasie  Rosjanie zaostrzali ofensywę, a około 6000 ukraińskich żołnierzy znajdowało się w rosyjskim okrążeniu na obszarze Donbasu. W efekcie zdecydowano się podpisać porozumienie, które miało przeciwdziałać dalszemu nasileniu konfliktu.

Czytaj więcej

„Porozumienia mińskie”. Czy Poroszenko popełnił przestępstwo?
Wydarzenia
„Porozumienia mińskie”. Czy Poroszenko popełnił przestępstwo?

Merkel broni porozumień mińskich

Merkel przyznała, że umowa z Mińska, nazywana później porozumieniami mińskimi, nie była idealna i nie była konsekwentnie respektowana przez Rosję, ale pozwoliła na pewne uspokojenie sytuacji. W latach 2015-2021 Ukraina dzięki temu mogła się wzmocnić, zmienić i skuteczniej bronić swojego terytorium.

Reklama
Reklama

Była kanclerz podkreśliła, że zawarcie porozumienia było właściwym krokiem. Zaznaczyła również, że w okresie pandemii COVID-19 nie było możliwości bezpośrednich rozmów z Putinem, co negatywnie wpłynęło na rozwój sytuacji.

Czytaj więcej

Porozumienia z Mińska. Nikt ich nie wykonuje i nie zrywa
Wydarzenia
Porozumienia z Mińska. Nikt ich nie wykonuje i nie zrywa

Merkel: Polska nie poparła rozmów UE-Rosja

Z rozmowy wynika, że w czerwcu 2021 Merkel czuła, że Putin nie traktuje poważnie warunków umowy mińskiej. Dlatego wraz z kolejnym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem chciała zainicjować nowy format rozmów bezpośrednich między Unią Europejską a Rosją. Jednak nie poparły tego niektóre państwa, przede wszystkim kraje bałtyckie oraz Polska, które obawiały się braku spójnej polityki europejskiej wobec Rosji.

Merkel powiedziała, że ​​obwinia Polskę i państwa bałtyckie za zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, co jej zdaniem doprowadziło do inwazji Rosji na Ukrainę zaledwie kilka miesięcy później.  Według Merkel, odmowa Polski poparcia porozumień mińskich, dwóch kluczowych umów międzynarodowych między Rosją a UE, ośmieliła Putina do przeprowadzenia trwającej do dziś inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Była kanclerz podkreśliła, że jej zdaniem potrzebna była wspólna polityka wobec Rosji, ale do tego nie doszło. Po zakończeniu jej kadencji rozpoczęła się rosyjska agresja. Merkel przyznała, że dziś nie można przewidzieć, jak rozwinęłaby się sytuacja. Zauważyła także, że obecnie Europa powinna wzmacniać swoje zdolności odstraszania i wspierać Ukrainę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Angela Merkel

Merkel, która pełniła funkcje kanclerz Niemiec w latach 2005-2021, wygłosiła to kontrowersyjne oświadczenie w wywiadzie dla węgierskiego kanału Partizan na YouTube.

W opublikowanej na YouTube rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 roku wraz z prezydentem Francji Françoise Hollande'em porozumienia mińskiego.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kazimierz Wóycicki, publicysta „Rzeczpospolitej”
Polityka
Kazimierz Wóycicki: „To nie są czasy, żeby się martwić o budżet – to są czasy przedwojenne”
Emmanuel Macron
Polityka
Francja: Rząd upadł, zanim powstał. Jest apel o rezygnację Emmanuela Macrona
Sébastien Lecornu
Polityka
Premier Francji podał się do dymisji. Nie przetrwał miesiąca
Javier Milei
Polityka
Javier Milei zawiódł nadzieje. Argentynie znów grozi bankructwo
Od 1 października w USA trwa shutdown
Polityka
USA: Paraliż administracji trwa. Biały Dom grozi, że zacznie zwalniać urzędników
Reklama
Reklama
e-Wydanie