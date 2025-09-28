Wybory parlamentarne w Mołdawii. Są pierwsze wyniki

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które są kluczowe dla przyszłości kraju, między innymi tej związanej do wejścia do UE. Prounijna Partia Działania i Solidarności walczyła w nich o utrzymanie większości i podkreślała, że zwycięstwo jej konkurentów z partii prorosyjskich zagrozi akcesji do Wspólnoty.

W wyborach do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. w głosowaniu nie przeprowadzono exit poll. Pojawiają się już jednak pierwsze wyniki.

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Są wstępne wyniki

Wstępne wyniki – po przeliczeniu około 1/3 głosów – wskazują, że w wyborach parlamantarnych w Mołdawii prowadzi proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), zyskując 40,8 proc. głosów. Wyprzedziła ona prorosyjski „Patriotyczny Blok”, który – według strony internetowej Komisji Wyborczej – uzyskał 31 proc. głosów.

Z ostatnich danych Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że w wyborach wzięło udział ponad 1,59 miliona osób, czyli około 51,9 uprawnionych do głosowania.