Grzegorz Schetyna: Sytuacja na Ukrainie i w Strefie Gazy zagraża światowemu bezpieczeństwu

Oceny posiedzenia w Nowym Jorku dokonał na antenie Polsat News były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. – Co zostaje z tego posiedzenia? Na pewno przekonanie, że to, co dzieje się w dwóch miejscach świata – czyli na wschodniej Ukrainie i w Strefie Gazy, jest nadzwyczajne i świat musi szukać i znaleźć odpowiedź, bo to zagraża bezpieczeństwu światowemu – mówił.

– Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych ma wpływ na światową politykę. Ona była dosyć specyficzne. Pamiętamy tę historię o prompterze i komentarze prezydenta Trumpa. On jest rzeczywiście specyficzny, ale temat zostaje i to zagrożenie, które jest teraz, zostaje – dodał.

– Na czym można budować? Bardzo ważna w kontekście tego spotkania i tej sesji była wypowiedź Donalda Trumpa, ale później także innych polityków amerykańskich mówiących o tym, że trzeba reagować na agresję rosyjską, że trzeba strzelać i strącać obiekty rosyjskie. To była kompletnie nowa rzecz, to jest jakiś zwrot w polityce Trumpa. Zobaczymy, co będzie później, bo nie możemy się przyzwyczajać. Polityka amerykańska jest specyficzna, szczególnie w jego wydaniu, jeśli chodzi o deklaracje, ale to było coś nowego i to było odpowiedzią na to, jak agresywna jest polityka rosyjska – ocenił Schetyna.

Grzegorz Schetyna: Nocna prohibicja w Warszawie? Nie ma ucieczki od tej decyzji

Poruszono również temat wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Pomysł ten zgłosił prezydent Rafał Trzaskowski, ale nie uzyskał on poparcia Rady Miasta.

– Mieszkam we Wrocławiu i uważam, że Wrocław i 180 innych miast w Polsce dobrze przeprowadziły tę formułę, nie chcę powiedzieć prohibicji, bo przecież restauracje i kluby działają normalnie. Proszę zobaczyć, że liczby są bezwzględne. Miałem informację od przyjaciół z Krakowa, gdzie została wprowadzona ta cisza między 24 a 5.30. To zmniejszyło liczbę interwencji na SOR-ach wynikających z przesady alkoholowej o 70 proc. To są ogromne liczby. Nie ma ucieczki od tej decyzji, bo ona po prostu w bardzo poważny sposób zainwestuje w porządek i bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział Schetyna.