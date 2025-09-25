Aktualizacja: 25.09.2025 09:31 Publikacja: 25.09.2025 08:46
Grzegorz Schetyna
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane m.in. w sprawie naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty, szczególnie incydentu z udziałem rosyjskich samolotów w estońskiej przestrzeni powietrznej. Równocześnie w Radzie Bezpieczeństwa trwała debata nad rezolucją w sprawie Strefy Gazy, dotycząca zawieszenia broni i dostępu pomocy humanitarnej. Rezolucja została poparta przez 14 państw, ale zablokowana przez weto USA.
Podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Trump surowo skrytykował samą organizację: stwierdził, że ONZ „po prostu nie działa” i pytał retorycznie „Jaki jest w ogóle sens istnienia ONZ?” Zapowiedział także, że Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć „bardzo surowe cła”, jeżeli Rosja nie przystąpi do porozumienia.
Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce są elementem wojny hybrydowej Kremla, a podobne incydenty – także nad Bałtykiem – nie mogą pozostać bez odpowiedzi.
Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że rosyjska agresja na Ukrainę to nie konflikt regionalny, a test dla zdolności wspólnoty międzynarodowej do egzekwowania zasad prawa międzynarodowego.
Oceny posiedzenia w Nowym Jorku dokonał na antenie Polsat News były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. – Co zostaje z tego posiedzenia? Na pewno przekonanie, że to, co dzieje się w dwóch miejscach świata – czyli na wschodniej Ukrainie i w Strefie Gazy, jest nadzwyczajne i świat musi szukać i znaleźć odpowiedź, bo to zagraża bezpieczeństwu światowemu – mówił.
– Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych ma wpływ na światową politykę. Ona była dosyć specyficzne. Pamiętamy tę historię o prompterze i komentarze prezydenta Trumpa. On jest rzeczywiście specyficzny, ale temat zostaje i to zagrożenie, które jest teraz, zostaje – dodał.
– Na czym można budować? Bardzo ważna w kontekście tego spotkania i tej sesji była wypowiedź Donalda Trumpa, ale później także innych polityków amerykańskich mówiących o tym, że trzeba reagować na agresję rosyjską, że trzeba strzelać i strącać obiekty rosyjskie. To była kompletnie nowa rzecz, to jest jakiś zwrot w polityce Trumpa. Zobaczymy, co będzie później, bo nie możemy się przyzwyczajać. Polityka amerykańska jest specyficzna, szczególnie w jego wydaniu, jeśli chodzi o deklaracje, ale to było coś nowego i to było odpowiedzią na to, jak agresywna jest polityka rosyjska – ocenił Schetyna.
Poruszono również temat wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Pomysł ten zgłosił prezydent Rafał Trzaskowski, ale nie uzyskał on poparcia Rady Miasta.
– Mieszkam we Wrocławiu i uważam, że Wrocław i 180 innych miast w Polsce dobrze przeprowadziły tę formułę, nie chcę powiedzieć prohibicji, bo przecież restauracje i kluby działają normalnie. Proszę zobaczyć, że liczby są bezwzględne. Miałem informację od przyjaciół z Krakowa, gdzie została wprowadzona ta cisza między 24 a 5.30. To zmniejszyło liczbę interwencji na SOR-ach wynikających z przesady alkoholowej o 70 proc. To są ogromne liczby. Nie ma ucieczki od tej decyzji, bo ona po prostu w bardzo poważny sposób zainwestuje w porządek i bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział Schetyna.
– Uważam, że że Rada Miasta na pewno dojrzeje, łącznie z radami dzielnic, i ta decyzja zostanie podjęta szybciej. Uważam, że samorządy powinny decydować. To jest kwestia podmiotowości, samorząd właśnie na tym polega, że kontakt z mieszkańcami jest bezpośredni, trzeba potrafić słuchać ludzi i reagować na ich oczekiwania. W tych 180 miastach to się stało i jestem przekonany, że stanie się tak też w Warszawie – dodał.
