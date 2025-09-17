Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Najnowszy sondaż partyjny. Zmiana na pozycji lidera, w Sejmie znalazłyby się cztery partie

Są wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. W porównaniu do poprzedniego, wykonanego na początku września, dokonała się wyraźna zmiana lidera.

Publikacja: 17.09.2025 13:40

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Bartosz Lewicki

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne. Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To – jak zauważa Wirtualna Polska – duża zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem, wykonanym na początku września. Wtedy KO zajmowała drugie miejsce za PiS i otrzymała o 5,2 pkt proc. mniej głosów.

Preferencje wyborcze. Sondaż United Surveys

Preferencje wyborcze. Sondaż United Surveys

Foto: Infografika PAP

W obecnym sondażu na drugim miejscu z wynikiem 30,7 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które również notuje wzrost, choć mniejszy od lidera sondażu – o 1,7 pkt proc.

Kolejne, trzecie miejsce ponownie zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,8 proc. (to wzrost o 0,6 pkt proc.), a czwarta jest Lewica – 6,8 proc. (notując spadek o 0,6 pkt proc.).

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński
Polityka
Nowy sondaż partyjny: PiS w górę, Konfederacja mocno w dół
Reklama
Reklama

Konfederacja Korony Polskiej, PSL, Partia Razem, Polska 2050. Wszystkie te partie poniżej progu wyborczego

Pozostałe partie znalazłyby się pod progiem wyborczym. Piąte miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ona również notuje wzrost – o 1,4 pkt proc., ale zdobyty wynik – 4,5 proc. nie pozwoliłby jej przekroczyć pięcioprocentowego progu i dostać się do parlamentu.

Następne miejsca zajęły: PSL z 3,8 proc. poparcia (to spadek o 0,1 pkt proc.) i Partia Razem z wynikiem 1,2 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Polska 2050 znalazła się na ostatnim miejscu, otrzymując 1 proc. głosów (to spadek o 2,4 pkt proc.).

Odpowiedź „nie wiem/ trudno powiedzieć” wybrało 5,9 proc. badanych (spadek o 3,8 pkt proc.).

Jak wyglądałby podział mandatów, gdyby wybory odbyły się teraz? Kto miałby większość w Sejmie?

Wirtualna Polska, opierając się na kalkulatorze, przygotowanym przez prof. Jarosława Flisa, eksperta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, podała, że gdyby wyniki sondażu okazały się ścisłe, PiS wraz z Konfederacją dysponowałoby w sumie 247 mandatami. KO razem z Lewicą miałaby 213 miejsc. 

W porównaniu z sondażem z początku września KO z Lewicą uzyskałyby więcej mandatów (wówczas były to 194 mandaty), jednak wciąż byłoby to za mało, aby osiągnąć sejmową większość.

Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie

Koalicja Obywatelska - 189 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość - 178 mandatów

Konfederacja - 69 mandatów

Lewica - 24 mandaty

Reklama
Reklama

W rozmowie z Wirtualną Polską wyniki te skomentował historyk i politolog, prof. Antoni Dudek. Jak mówił, „najbardziej oczywista wydaje się koalicja PiS-u z Konfederacją (bo) to jest jedyna stabilna większość”, ale zwrócił uwagę na „coraz ostrzejszy konflikt między prezesem (PiS Jarosławem) Kaczyńskim a Konfederacją, a zwłaszcza ze Sławomirem Mentzenem”. – Na razie rokowania dla takiej koalicji nie są najlepsze – powiedział. W ostatnich dniach prezes PiS atakował nie tylko Sławomira Mentzena, ale także Krzysztofa Bosaka i całą Konfederację.

Czytaj więcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas VII kongresu Prawa i Sprawiedliwości w hali sportowej Zespołu
Publicystyka
Po kongresie PiS: Czy Kaczyński i jego partia są gotowi na nowy etap polityki?
Wyniki wyborów parlamentarnych z 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów

Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów

Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Sondaże i badania Nowa Lewica

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne. Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To – jak zauważa Wirtualna Polska – duża zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem, wykonanym na początku września. Wtedy KO zajmowała drugie miejsce za PiS i otrzymała o 5,2 pkt proc. mniej głosów.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Uszkodzony dom w Wyrykach
Polityka
Nieoficjalnie: BBN otrzymał 12 września notatkę m.in. o rakiecie, która spadła na dom w Wyrykach
Europoseł PiS Adam Bielan
Polityka
Adam Bielan komentuje ustalenia „Rzeczpospolitej”: wierzę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że nie wiedział
Donald Tusk
Polityka
Tusk: Żołnierz nie może zastanawiać się, czy coś mu będzie groziło, gdy ma zestrzelić drona
Grzegorz Schetyna
Polityka
Grzegorz Schetyna o ustaleniach „Rzeczpospolitej”: taka sytuacja jak w Wyrykach dotyka nas po raz pierwszy
Reklama
Reklama
e-Wydanie