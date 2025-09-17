W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne. Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To – jak zauważa Wirtualna Polska – duża zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem, wykonanym na początku września. Wtedy KO zajmowała drugie miejsce za PiS i otrzymała o 5,2 pkt proc. mniej głosów.

Reklama Reklama

Preferencje wyborcze. Sondaż United Surveys Foto: Infografika PAP

W obecnym sondażu na drugim miejscu z wynikiem 30,7 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które również notuje wzrost, choć mniejszy od lidera sondażu – o 1,7 pkt proc.

Kolejne, trzecie miejsce ponownie zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,8 proc. (to wzrost o 0,6 pkt proc.), a czwarta jest Lewica – 6,8 proc. (notując spadek o 0,6 pkt proc.).