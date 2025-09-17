Aktualizacja: 17.09.2025 13:54 Publikacja: 17.09.2025 13:40
Donald Tusk
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne. Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To – jak zauważa Wirtualna Polska – duża zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem, wykonanym na początku września. Wtedy KO zajmowała drugie miejsce za PiS i otrzymała o 5,2 pkt proc. mniej głosów.
Preferencje wyborcze. Sondaż United Surveys
Foto: Infografika PAP
W obecnym sondażu na drugim miejscu z wynikiem 30,7 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które również notuje wzrost, choć mniejszy od lidera sondażu – o 1,7 pkt proc.
Kolejne, trzecie miejsce ponownie zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,8 proc. (to wzrost o 0,6 pkt proc.), a czwarta jest Lewica – 6,8 proc. (notując spadek o 0,6 pkt proc.).
Czytaj więcej
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Pozostałe partie znalazłyby się pod progiem wyborczym. Piąte miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ona również notuje wzrost – o 1,4 pkt proc., ale zdobyty wynik – 4,5 proc. nie pozwoliłby jej przekroczyć pięcioprocentowego progu i dostać się do parlamentu.
Następne miejsca zajęły: PSL z 3,8 proc. poparcia (to spadek o 0,1 pkt proc.) i Partia Razem z wynikiem 1,2 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Polska 2050 znalazła się na ostatnim miejscu, otrzymując 1 proc. głosów (to spadek o 2,4 pkt proc.).
Odpowiedź „nie wiem/ trudno powiedzieć” wybrało 5,9 proc. badanych (spadek o 3,8 pkt proc.).
Wirtualna Polska, opierając się na kalkulatorze, przygotowanym przez prof. Jarosława Flisa, eksperta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, podała, że gdyby wyniki sondażu okazały się ścisłe, PiS wraz z Konfederacją dysponowałoby w sumie 247 mandatami. KO razem z Lewicą miałaby 213 miejsc.
W porównaniu z sondażem z początku września KO z Lewicą uzyskałyby więcej mandatów (wówczas były to 194 mandaty), jednak wciąż byłoby to za mało, aby osiągnąć sejmową większość.
Koalicja Obywatelska - 189 mandatów
Prawo i Sprawiedliwość - 178 mandatów
Konfederacja - 69 mandatów
Lewica - 24 mandaty
W rozmowie z Wirtualną Polską wyniki te skomentował historyk i politolog, prof. Antoni Dudek. Jak mówił, „najbardziej oczywista wydaje się koalicja PiS-u z Konfederacją (bo) to jest jedyna stabilna większość”, ale zwrócił uwagę na „coraz ostrzejszy konflikt między prezesem (PiS Jarosławem) Kaczyńskim a Konfederacją, a zwłaszcza ze Sławomirem Mentzenem”. – Na razie rokowania dla takiej koalicji nie są najlepsze – powiedział. W ostatnich dniach prezes PiS atakował nie tylko Sławomira Mentzena, ale także Krzysztofa Bosaka i całą Konfederację.
Czytaj więcej
Nie było zaskoczeń – bo i nie mogło być. Nie tylko w tym, że w Przysusze Jarosław Kaczyński ponow...
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów
Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów
Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów
Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne. Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To – jak zauważa Wirtualna Polska – duża zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem, wykonanym na początku września. Wtedy KO zajmowała drugie miejsce za PiS i otrzymała o 5,2 pkt proc. mniej głosów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Prezydent RP wciąż oczekuje na precyzyjny meldunek w tej sprawie” - pisał na swoim profilu na X BBN 16 września...
- Wierzę panu prezydentowi, że takich informacji nie miał - tak europoseł PiS Adam Bielan skomentował reakcję Ka...
Polskie wojsko to wojsko obdarzone niebywałym zaufaniem. (...) opublikowano dane, które wszystko mówią - wojsko...
- Bronię całej sytuacji, bronię polskiej armii, bronię decyzji, podejmowanych przez pilotów polskich czy holende...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas