Szykuje się wielka zmiana na scenie politycznej. „Wchłonięcie jest przesądzone”

Nowa partia będzie nosiła nazwę Koalicja Obywatelska. Radio ZET podaje, że kilka tygodni po połączeniu PO z Nowoczesną i Koalicją Polską odbyć się mają wybory nowych władz ugrupowania.

Jak zauważa Radio ZET, o połączeniu PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską mówiło się już od wielu tygodni, co Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa klubu Koalicji Obywatelskiej potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami już w połowie lipca. Połączenie miałoby być naturalnym procesem, bo ugrupowania współpracują ze sobą od dłuższego czasu i startują wspólnie w wyborach.

Ostateczne decyzje w sprawie połączenia partii pod szyldem Koalicji Obywatelskiej we wrześniu

Z informacji Radia ZET wynika, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie we wrześniu. - Przygotowujemy się do wyborów na poziomie powiatów, województw i kraju. Ale ich data nie zostanie podana przed połączeniem z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. To mamy zaplanowane na wrzesień - potwierdził jeden z rozmówców serwisu internetowego RadioZET.pl.

Nowa formacja ma przyjąć nazwę Koalicja Obywatelska. Pod tym szyldem PO i Nowoczesna poszły do wyborów samorządowych w 2018 roku, później zaś dołączyły do nich Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Zieloni. Wspomniane cztery ugrupowania startowały pod tym szyldem w kilku cyklach wyborczych.