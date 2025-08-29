Rzeczpospolita
Szykuje się wielka zmiana na scenie politycznej. „Wchłonięcie jest przesądzone”

We wrześniu dojdzie do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polską - twierdzi Radio ZET, powołując się na własne ustalenia.

Publikacja: 29.08.2025 09:28

Sala obrad Sejmu

Sala obrad Sejmu

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Nowa partia będzie nosiła nazwę Koalicja Obywatelska. Radio ZET podaje, że kilka tygodni po połączeniu PO z Nowoczesną i Koalicją Polską odbyć się mają wybory nowych władz ugrupowania.

Jak zauważa Radio ZET, o połączeniu PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską mówiło się już od wielu tygodni, co Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa klubu Koalicji Obywatelskiej potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami już w połowie lipca. Połączenie miałoby być naturalnym procesem, bo ugrupowania współpracują ze sobą od dłuższego czasu i startują wspólnie w wyborach.

Czytaj więcej

Od lewej: Szymon Hołownia (Polska 2050), Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe), Don
Polityka
Umowa koalicyjna podpisana. Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zawarli porozumienie

Ostateczne decyzje w sprawie połączenia partii pod szyldem Koalicji Obywatelskiej we wrześniu

Z informacji Radia ZET wynika, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie we wrześniu. - Przygotowujemy się do wyborów na poziomie powiatów, województw i kraju. Ale ich data nie zostanie podana przed połączeniem z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. To mamy zaplanowane na wrzesień - potwierdził jeden z rozmówców serwisu internetowego RadioZET.pl.

Nowa formacja ma przyjąć nazwę Koalicja Obywatelska. Pod tym szyldem PO i Nowoczesna poszły do wyborów samorządowych w 2018 roku, później zaś dołączyły do nich Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Zieloni. Wspomniane cztery ugrupowania startowały pod tym szyldem w kilku cyklach wyborczych.

Jak przypomniano, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku partie te utworzyły Koalicję Europejską, w której znalazły się też SLD i PSL.

Czytaj więcej

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Polityka
Sondaż: Koalicja PiS z Konfederacją? Oto jak widzą taką możliwość wyborcy obu partii

Wchłonięcie koalicjantów jest już przesądzone

Dariusz Joński, europoseł, członek Inicjatywy Polskiej mówi, że decyzje dotyczące przebiegu procesu łączenia partii jeszcze nie zapadły. W skład nowej formacji nie wejdą Zieloni.

Według nieoficjalnych informacji Radia ZET wchłonięcie mniejszych koalicjantów przez PO jest już przesądzone. Podobnie jak zmiana szyldu na Koalicja Obywatelska.

Rzecznik rządu i lider Nowoczesnej Adam Szłapka nie odebrał telefonu, ale w wiadomości SMS przekazał dziennikarzom Radia ZET, że w ramach Koalicji Obywatelskiej partie działają od siedmiu lat i "bardzo dobrze to idzie". "Jak będzie coś do przekazania w tej sprawie to dam znać" - napisał Szłapka.

Źródło: rp.pl

