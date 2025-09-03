Z tego artykułu się dowiesz: Jakie było tło pierwszej zagranicznej wizyty Karola Nawrockiego jako prezydenta Polski?

Jak przebiegały przygotowania i powitanie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych?

Jakie kluczowe tematy były omawiane podczas spotkania Nawrockiego z Donaldem Trumpem?

Kto towarzyszył prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w USA i jakie były ich role?

Dlaczego wizyta Karola Nawrockiego różniła się od wcześniejszych wyjazdów zagranicznych polskich prezydentów?

Jakie już wcześniejsze kontakty międzynarodowe miał Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem?

50 minut po północy czasu polskiego prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews, w stanie Maryland. Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent Nawrocki został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attaché wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta. Wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich. Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

Środowa wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu rozpocznie się o godzinie 17.00 (czasu polskiego) od powitania polskiego prezydenta przez amerykańskiego przywódcę. Następnie dojdzie do przedstawienia delegacji towarzyszących prezydentom Polski i Stanów Zjednoczonych. Nawrocki wpisze się również do pamiątkowej księgi i weźmie udział w planowanym pokazie lotniczym.

Jak będzie wyglądać spotkanie Trump-Nawrocki? Plan wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym – kluczowa część wizyty polskiego prezydenta w USA – odbędzie się o godzinie 17.25.