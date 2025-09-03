Aktualizacja: 03.09.2025 16:38 Publikacja: 03.09.2025 16:34
Foto: REUTERS/Brian Snyder/Kuba Stezycki
50 minut po północy czasu polskiego prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews, w stanie Maryland. Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent Nawrocki został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attaché wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta. Wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich. Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.
Środowa wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu rozpocznie się o godzinie 17.00 (czasu polskiego) od powitania polskiego prezydenta przez amerykańskiego przywódcę. Następnie dojdzie do przedstawienia delegacji towarzyszących prezydentom Polski i Stanów Zjednoczonych. Nawrocki wpisze się również do pamiątkowej księgi i weźmie udział w planowanym pokazie lotniczym.
Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym – kluczowa część wizyty polskiego prezydenta w USA – odbędzie się o godzinie 17.25.
Niedługo później – bo o godzinie 17.55 – rozpoczną się zaś rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Po tej części swojej wizyty prezydent Karol Nawrocki spotkać się ma z przedstawicielami polskich mediów – briefing zaplanowano na godz. 19.30 w rezydencji Blair House.
Na zakończenie swojej wizyty Karol Nawrocki weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Media wskazują, że odbędzie się też pokaz lotniczy.
Prezydentowi Nawrockiemu w czasie wizyty do USA towarzyszą: szef BPM Marcin Przydacz, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski, rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan.
Jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marcin Przydacz w rozmowie z mediami przekazał, że w czasie spotkania w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki będzie prezentował między innymi polskie stanowisko w sprawie dalszych działań w negocjacjach pokojowych na Ukrainie. Polityk wskazywał wówczas jednocześnie „na przyczyny tej agresji i agresora, którym jest Federacja Rosyjska”. – Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. (…) Ważne jest abyśmy utrzymywali, jak najlepsze relacje z Amerykanami bowiem, to Amerykanie stanowią o sile Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczał.
Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.
Foto: PAP
Mówiąc o agendzie spotkania Przydacz przekazał także, iż Karol Nawrocki i Donald Trump będą rozmawiali o współpracy gospodarczej i energetycznej, w tym o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. - Będą także rozmowy dotyczące współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych. Stany Zjednoczone są naszym kluczowym partnerem, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia. Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia, i to jak najszybciej – wyjaśniał.
Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki poruszyć ma również temat współpracy w regionie w ramach takich formatów, jak Inicjatywa Trójmorza, czy Bukaresztańska Dziewiątka.
Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych prezydentowi nie towarzyszy wiceszef MSZ. Dotąd wiceminister resortu spraw zagranicznych zazwyczaj był obecny podczas zagranicznych wizyt głowy państwa.
Karol Nawrocki dostał jednak od MSZ notatkę z instrukcjami, dotyczącymi jego wizyty. Marcin Przydacz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że „nie potrzeba takich prób pouczania”. – Raczej starajmy się funkcjonować wspólnie tam, gdzie możemy. A tam, gdzie nie możemy, oczywiście trzeba zapisać protokół rozbieżności. Ale jestem przekonany, że w zakresie polityki bezpieczeństwa możemy szukać tego wspólnego języka – skomentował.
– Mogę zapewnić, że po tych rozmowach z całą pewnością wszelkie kluczowe informacje, te, które rząd powinien posiadać, pan prezydent przekaże w postaci odpowiedniej notatki. Ta notatka trafi do wszystkich tych osób, do których trafić powinna, bo tak powinna funkcjonować współpraca pomiędzy panem prezydentem a rządem. I zachęcałbym stronę rządową do tego, aby pozbawiła się tych ciągot kierunkujących ich na złośliwości wewnętrzne – przekazał Przydacz.
Powiedział też, że delegacja liczyć będzie sześć osób, ale to prezydent Karol Nawrocki będzie prowadził rozmowy i „na pewno przeprowadzi je w sposób bardzo dobry, a wszelkie informacje kluczowe trafią w przyszłości do MSZ”. Dodał, że nie ma powodów, żeby w przyszłości nie zabierać także i wysokich przedstawicieli kierownictwa MSZ.
To już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu.
Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem
Foto: PAP
W czerwcu – już po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami była wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed, i po spotkaniu Prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
To prezydent Donald Trump miał przekazać Karolowi Nawrockiemu zaproszenie do złożenia wizyty w Waszyngtonie.
