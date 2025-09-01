Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w dostępie do broni czarnoprochowej rozważa MSWiA?

Jakie zdarzenia przyspieszyły dyskusję na temat ograniczeń dostępu do broni czarnoprochowej?

Jakie są obawy związane z dostępnością broni czarnoprochowej w opinii związków zawodowych policjantów?

Dlaczego obecne przepisy umożliwiają łatwy dostęp do broni czarnoprochowej?

Jakie są argumenty za i przeciw regulacjom dotyczącym broni czarnoprochowej?

W marcu w Obrzycku w woj. wielkopolskim 34-letni mężczyzna zabił 46-letnią swoją byłą nauczycielkę. Kobieta zginęła na progu własnego domu, a po oddaniu strzału sprawca zabił się na oczach matki ofiary. Na miejscu zbrodni funkcjonariusze znaleźli trzy sztuki broni czarnoprochowej, którą w Polsce może kupić właściwie każdy, nie posiadając na to żadnego pozwolenia. To się może zmienić. Nad ograniczeniem dostępu do broni czarnoprochowej pracuje MSWiA.

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację posłów KO Iwony Krawczyk i Adama Krzemińskiego, której udzielił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Napisał, że „rozważane jest wprowadzenie pozwolenia na posiadanie omawianego rodzaju broni” lub obowiązku „rejestracji broni czarnoprochowej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku broni pneumatycznej”. Dodał, że o takich rozwiązaniach dyskutuje specjalny zespół w MSWiA.

Zdaniem związku zawodowego policjantów, typowy rewolwer czarnoprochowy jest równie groźny, co współczesny Glock

O powołaniu zespołu pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” we wrześniu 2024 r. Informowaliśmy, że zasiąść mają w nim eksperci z MSWiA i policji, a jego utworzenie zbiegło się ze skierowaniem do Sejmu petycji autorstwa zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w której domaga się on „reglamentowania dostępu do broni czarnoprochowej”.