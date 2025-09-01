Aktualizacja: 01.09.2025 04:44 Publikacja: 01.09.2025 04:30
Co dalej z bronią czarnoprochową w Polsce?
W marcu w Obrzycku w woj. wielkopolskim 34-letni mężczyzna zabił 46-letnią swoją byłą nauczycielkę. Kobieta zginęła na progu własnego domu, a po oddaniu strzału sprawca zabił się na oczach matki ofiary. Na miejscu zbrodni funkcjonariusze znaleźli trzy sztuki broni czarnoprochowej, którą w Polsce może kupić właściwie każdy, nie posiadając na to żadnego pozwolenia. To się może zmienić. Nad ograniczeniem dostępu do broni czarnoprochowej pracuje MSWiA.
Tak wynika z odpowiedzi na interpelację posłów KO Iwony Krawczyk i Adama Krzemińskiego, której udzielił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Napisał, że „rozważane jest wprowadzenie pozwolenia na posiadanie omawianego rodzaju broni” lub obowiązku „rejestracji broni czarnoprochowej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku broni pneumatycznej”. Dodał, że o takich rozwiązaniach dyskutuje specjalny zespół w MSWiA.
O powołaniu zespołu pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” we wrześniu 2024 r. Informowaliśmy, że zasiąść mają w nim eksperci z MSWiA i policji, a jego utworzenie zbiegło się ze skierowaniem do Sejmu petycji autorstwa zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w której domaga się on „reglamentowania dostępu do broni czarnoprochowej”.
W petycji związek przypomina głośne przypadki przestępstw z użyciem broni czarnoprochowej, w tym zabicie dwóch policjantów w grudniu 2023 r. we Wrocławiu i postrzelenie innego mundurowego w lipcu ubiegłego roku w Bolesławcu. „Broń czarnoprochowa jest tak samo niebezpieczna jak współczesna broń palna” – alarmują związkowcy i powołują się na analizę, która wykazała, że popularny model broni czarnoprochowej Remington kaliber 44 „stanowi tożsame, jeśli nie większe zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka” jak używany przez policjantów Glock 17.
Zdaniem NSZZ Policjantów broni czarnoprochowej może być już w rękach Polaków pół miliona egzemplarzy, a jej popularność wynika z prostego faktu, że można ją kupić bez żadnego zezwolenia – chociażby na Allegro. Wystarczy mieć 18 lat.
Jak to możliwe, że śmiercionośną broń można zdobyć tak łatwo? To efekt przepisów powstałych w 1999 r. Napisano w nich, że nie wymaga się pozwolenia na broń palną wytworzoną przed 1850 rokiem – prawdopodobnie, by nie robić kłopotu osobom, które dziedziczą przestarzałe egzemplarze. Źródłem obecnego zjawiska masowego posiadania broni czarnoprochowej jest zmiana z 2003 r., gdy do ustawy dopisano, że pozwolenia nie wymaga również posiadanie repliki broni wytworzonej przed 1850 rokiem. Jedna z późniejszych nowelizacji skorygowała datę: z 1850 r. na 1885 r.
Sprzedający dorzuca 100 sztuk kapiszonów gratis
I właśnie taką bronią są popularne dziś czarnoprochowce. Są to najczęściej rewolwery, zupełnie sprawne, produkowane współcześnie według technologii sprzed 1885 roku. – W zasadzie nie można tego porównywać do nowoczesnej broni. Czarnoprochowce są od niej dużo mniej precyzyjne i szybkostrzelne, a przede wszystkim trudne w ładowaniu. Wiąże się z tym cała procedura nakładania prochu, przybitki, kuli, smaru i kapiszonu – mówi Andrzej Turczyn, prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.
Mimo to zdaniem policyjnych związkowców „rewolwer czarnoprochowy jest to potężna broń palna bojowa, której w przeszłości używano podczas wojen”. W swojej petycji piszą, że restrykcyjne regulacje jej dotyczące obowiązują w większości państw UE.
W jaki sposób na dostęp do broni czarnoprochowej wpłynęłyby zmiany rozważane przez MSWiA? Wprowadzenie obowiązku pozwolenia zrównałoby ją z innymi rodzajami broni palnej. A rejestracja, jak w przypadku broni automatycznej? W tym ostatnim przypadku stosowana jest procedura obejmująca wymogi m.in. zdobycia orzeczenia lekarskiego i zaświadczenia o niekaralności oraz przeprowadzenia rejestracji u wojewódzkiego komendanta policji.
Zdaniem Andrzeja Turczyna jest ona tak żmudna, że w praktyce niestosowana. – Rejestracja wymagana jest wobec broni pneumatycznej powyżej mocy 17 dżuli. By jej uniknąć, zdecydowana większość zainteresowanych kupuje broń o niższej mocy, czyli popularne wiatrówki – mówi ekspert.
I dodaje, że ma wątpliwości, czy w ogóle należy wprowadzać ograniczenia dotyczące broni czarnoprochowej. Powód? Mimo głośnych przypadków użycia tej broni, MSWiA przyznaje, że nie posiada statystyk przestępstw z wykorzystaniem czarnoprochowców.
W odpowiedzi na interpelację posłów KO wiceminister Mroczek pisze, że „w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji nie ma wyróżnika charakteryzującego bezpośrednio przestępstwa, w których użyto broni czarnoprochowej”. Dodaje, że w poszukiwaniu statystyk przejrzano opisy przestępstw, wpisując takie słowa kluczowe jak „czarnoproch”, „czarno-proch”, „prochów”, „czarno proch” i okazało się, że z tej broni dokonywanych jest kilka zabójstw rocznie, a konkretnie: trzy w 2020 r., dziesięć w 2021 r., trzy w 2022 r., pięć w 2023 r. i sześć w 2024 r.
– MSWiA chce doprowadzić do sytuacji, że liczona w dziesiątkach, a może i w setkach tysięcy grupa posiadaczy czarnoprochowców zostałaby w krótkim czasie uznana za przestępców, nie mając nawet wiarygodnych statystyk dotyczących tej broni. Z tych, które mają niską wartość poznawczą, wynika, że w celach przestępczych wykorzystywany jest ułamek promila broni czarnoprochowej w Polsce. Poza tym MSWiA nie bierze pod uwagę drugiej strony medalu – faktu, że posiadanie broni może działać odstraszająco na przestępców – krytykuje Turczyn.
