W sobotę nad ranem policja zatrzymała 44-letniego Maksymiliana F., który w nocy z piątku na sobotę przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu postrzelił dwóch zatrzymujących go policjantów. Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” F. miał przy sobie broń czarnoprochową, nie potrzebował na nią zezwolenia - do funkcjonariuszy strzelił z tzw. przyłożenia.

Udało nam się ustalić jak do tego doszło.

F. był poszukiwany do odsiadki - miał wyrok sześciu miesięcy więzienia. Dwóch funkcjonariuszy zatrzymało go w jego mieszkaniu i przewiozło na komisariat. Rozpoczęto z nim czynności, ale okazało się, że nie ma miejsca na tzw. dołku w komisariacie. Zdecydowano, że zostanie on przewieziony do innego komisariatu. Gdy konwojowanego mężczyznę prowadzono do radiowozu, wyciągnął broń.

Krytyczne błędy policjantów

Jak to możliwe, że przestępca nie został przeszukany przez policjantów i nie odebrano mu broni? - Trudno to wytłumaczyć. Pierwsze ustalenia śledczych wskazują na błędy policjantów - mówi nam nasze źródło. Stan policjantów jest krytyczny i zagrażający życiu - obaj są nieprzytomni.