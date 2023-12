Atak na policjantów we Wrocławiu, wysłano alert RCB. 44-latek zatrzymany

W nocy we Wrocławiu doszło do ataku na dwóch policjantów. Funkcjonariusze trafili do szpitala, a ich stan jest krytyczny. Przez kilka godzin prowadzono obławę za 44-letnim Maksymilianem Faściszewskim. Służby ostrzegały, że mężczyzna może być uzbrojonych i niebezpieczny.