Świat przestępczy ma również cele, związane z wywoływaniem niepokojów i wojen na świecie — zauważył wiceminister Mroczek w programie „Sygnały Dnia” w Programie 1 Polskiego Radia. - Funkcjonowanie tych szlaków jest związane z olbrzymimi pieniędzmi, ten proceder przynosi bardzo duże zyski — dodał.

Reklama

- Wszyscy ci, którzy prowadzą działania destabilizacyjne, związane z sabotażami, atakami, szukają źródeł przychodu. Nielegalna migracja jest dla nich źródłem finansowania — stwierdził wiceszef resortu spraw wewnętrznych.

30 mln dolarów trafiło do grup terrorystycznych

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, kierowana przez 33-letniego Ahmada Al. od marca 2021 r. do listopada 2023 r. zorganizowała przerzut z Białorusi do Polski i innych krajów Europy Zachodniej 3500 osób, głównie z Syrii, Jemenu i Iraku. Jak ustaliły służby, 30 mln dolarów jako część gigantycznego zysku – ok. 581 mln dolarów amerykańskich, czyli 2 mld złotych – w zakamuflowanych kryptowalutach trafiło do organizacji terrorystycznych: zbrojnego skrzydła Hezbollahu i Palestyńskiego Dżihadu.