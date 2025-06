Paweł Szefernaker: Współpraca z rządem powinna być dobra dla Polski. Karol Nawrocki zagoni ich do roboty

- My się z tym rządem nie zgadzamy, ale w sprawach ważnych dla Polski będziemy współpracować, to jest naturalne – zapewnił w rozmowie z Radiem Maryja Szefernaker. – To będzie współpraca, która powinna być dobra dla Polski, ale musi być wola z dwóch stron. My nie zgadzamy się z rządem Donalda Tuska – to jest zły rząd, który dostał czerwoną kartkę w tych wyborach. Ale jest to rząd, który został wybrany w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Oszukali Polaków, nie realizują programu, ale od tego jest prezydent z silnym mandatem społecznym, żeby wiele od rządu wymagać, zagonić go do roboty i by współpracować z nim w sprawach ważnych dla Polski – zaznaczył szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.