Zdaniem politologa i historyka prof. Antoniego Dudka zaangażowanie Tuska w kampanię Trzaskowskiego było błędem. - Nieporównane najmocniej zaszkodził Donald Tusk, bo siłą rzeczy jego słowa odbijają się najszerszym echem. Uważam, że jeśli Rafał Trzaskowski przegra te wybory, to Donald Tusk będzie głównym winnym i to nie tylko z powodu ostatnich wypowiedzi, ale także z powodu niewyciągnięcia wniosków z tego, co było jasne i oczywiste od początku tego roku, kiedy Sławomir Mentzen umocnił się na pozycji trzeciej (w sondażach). To był czas, kiedy pan premier Tusk mógł zacząć przygotowywać operację, której skutkiem byłyby ciekawe propozycje dla części wyborców Sławomira Mentzena. Myślę tu o operacji deregulacyjnej, która jest najlepszym pomysłem premiera Tuska, tyle tylko, że jej twarzą powinien być Rafał Trzaskowski - mówił prof. Dudek w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Sondaż: 43 proc. osób w wieku 25-34 lata ocenia negatywnie zaangażowanie się Donalda Tuska w kampanię Rafała Trzaskowskiego

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają zaangażowanie Tuska w kampanię prezydencką Trzaskowskiego.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Okazało się, że pozytywnie ocenia działania premiera w tym zakresie 28,7 proc. badanych.

Negatywną ocenę wystawia Tuskowi za zaangażowanie w kampanię 35,2 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 36,1 proc. respondentów.