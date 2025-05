- Nie dlatego, że się wywracałem na ulicy, czy podczas meczów piłkarskich, tylko dlatego, że nawet na Żoliborzu było bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, a walki wtedy toczyły się w sposób taki w najwyższym stopniu zdecydowany – dodał. - Mój brat miał więcej szczęścia, bo rzadziej go trafiano czymś ciężkim, ale też bywał na pogotowiu – dodał Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził też, że były osoby, które chodziły „z gosposią za rączkę”. - A inni chodzili się bawić, bić, grać w piłkę. ja do nich należałem, mój brat też. Zdarzały się bitwy, wojny – podsumował prezes PiS.

Kaczyński mówił też, że prezydent Lech Kaczyński „też w tego rodzaju ustawkach, to znaczy bójkach, często takich niebezpiecznych też brał udział”.

Jarosława Kaczyńskiego pytano też czy zgadza się z oceną Andrzeja Dudy, który – w rozmowie z Kanałem Zero – przekonywał, że uczestnicy ustawek walczą na podstawie „gentleman's agreement” ustalając między sobą zasady walki. - To jest jedna z ocen, która jest całkowicie możliwa, jeśli to nie jest na jakieś przedmioty niebezpieczne, tasaki, noże, etc. To jest to oczywiście coś bardzo brutalnego, ja nie jestem tego zwolennikiem, żeby było jasne, ale to jest taka walka, która – co tu dużo mówić - jeśli spojrzymy na dzisiejszy stan Polski, a dokładnie stan wokół Polski... my potrzebujemy odważnych mężczyzn, a nie takich ludzi, którzy gdy padną pierwsze strzały, rzucą się do ucieczki – odparł.