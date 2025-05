15:58 Kończymy relację

Dziękujemy za śledzenie relacji z Wielkiego Marszu Patriotów oraz z Marszu za Polską. Zapraszamy do śledzenia rp.pl, gdzie do piątku będziemy informować o finiszu kampanii wyborczej, a od niedzieli relacjonować będziemy przebieg wyborów.

15:54 Marsze doszły na plac Zamkowy i plac Konstytucji

Zarówno Marsz za Polską zwolenników Karola Nawrockiego, jak i organizowany przez Koalicję Obywatelską Wielki Marsz Patriotów, się zakończyły.

15:47 Zgromadzenia przebiegły bezpiecznie

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji powiedział w rozmowie z PAP, że zgromadzenia zorganizowane w niedzielę w Warszawie „przebiegły bezpiecznie”.

15:42 Incydent na marszu

„Policjanci z Oddziału Prewencji w Warszawie pomogli kobiecie, która na Krakowskim Przedmieściu w trakcie marszu zasłabła i na skutek przewrócenia się doznała obrażeń głowy” – poinformowała w mediach społecznościowych warszawska policja. „Poszkodowaną zaopiekowali się policyjni ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy poszkodowanej i przewieźli ją do szpitala” – dodano.

15:32 Oba marsze były podobne do siebie. Ale to pozorne podobieństwo

Od jednego i drugiego pochodu co jakiś czas odrywały się grupy osób, które przechodziły do sąsiedniego marszu ponapawać się obrazem konkurencji i upewnić się, że to ich jest tym słusznym wyborem. Po czym wracali do siebie, z Nowego Światu na Marszałkowską albo odwrotnie – pisze Kazimierz Groblewski.

15:26 Szefernaker o frekwencji na Marszu za Polską

Paweł Szefernaker – szef sztabu Karola Nawrockiego – rozmowie z dziennikarką Telewizji wPolsce24 powiedział, że frekwencja na marszu kandydata PiS „przerosła najśmielsze oczekiwania”. - To, co się dzieje na Trakcie Królewskim, energia Polaków, flagi biało-czerwone, tłumy Polaków, którzy przyjechali tutaj za Polską, za Karolem Nawrockim - stwierdził.

15:25 Protest Extinction Rebellion na marszu Nawrockiego

Aktywiści Extinction Rebellion – ruchu wykorzystującego akcje masowego obywatelskiego nieposłuszeństwa w celu wymuszenia na rządach działań zapobiegających antropogenicznym zmianom klimatu – stanęli na drodze marszu zwolenników Karola Nawrockiego. „Nie zgadzamy się na wykrzykiwanie populistycznych haseł o przyszłości energetyki opartej na węglu, odrzucanie polityki energetycznej Europy, czy podstawowych regulacji zabezpieczających przyrodę” – zaznaczają działacze. „Nazwa tego marszu wprowadza w błąd, to nie jest Marsz dla Polski, to marsz szczucia ludzi przeciwko innym, to marsz braku odpowiedzialności za Polskę, kłamstw i manipulacji” – dodają.

Choć aktywiści Extinction Rebellion pojawili się na marszu Nawrockiego, to zwróciło się się także do Trzaskowskiego. „Karolu, Rafale, dla Polski trzeba pochylić się nad zmianami klimatu i ludźmi, którzy w ich wyniku już dziś cierpią i tracą dobytek i tymi którzy będą stawiani w jeszcze trudniejszych sytuacjach w przyszłości” – wskazuje XR. „Obaj kandydaci dużo mówią o bezpieczeństwie, a najważniejszy dla bezpieczeństwa nas wszystkich jest klimat i to o niego musimy zawalczyć - żeby mieć co jeść, gdzie się schronić, nie bać się o przyszłość naszych dzieci” – dodają działacze.

15:21 Tusk: Niech zwycięży Polska

„Rafał, wygraj! Niech zwycięży cała Polska!” - napisał na platformie X premier Donald Tusk, który przemawiał podczas marszu

15:11 Błaszczak: Jak jeden mąż stańmy za Nawrockim

Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, podziękował wszystkim tym, którzy pojawili się w Warszawie na Marszu Za Polską. - To bardzo ważne święto Polski biało-czerwonej. I to jest takie dobre przesłanie na to, co czeka nas za tydzień. 1 czerwca, druga tura wyborów prezydenckich. Jak jeden mąż stańmy za Karolem Nawrockim, popierajmy kandydata, który zapewni silną Polskę, Polskę niepodległą, w której będzie dobrze żyć nam, wszystkim Polakom - powiedział polityk w Telewizji wPolsce24.

15:01 Kandydat KO na prezydenta: Wiele osób mi powiedziało: jak my się cieszymy, że pan niczego nie podpisał

Jak przyznał podczas swojego przemówienia na placu Konstytucji Rafał Trzaskowski, „najwięcej telefonów miał po wczorajszej rozmowie ze Sławomirem Mentzenem”. - Nie dlatego, że się z nim zgadzam, bo się nie zgadzam. Ale ludzie mi napisali: normalna rozmowa z kimś, z kim się pan różni. Myślałem o tym, czy ludzie nie byli znużeni argumentami, ale okazało się, że wszyscy na to czekali, żeby się wspierać, ale twardo stać przy swoim, bronić racji i posłuchać drugiej strony. Wiele osób mi powiedziało: jak my się cieszymy, że pan niczego nie podpisał - powiedział prezydent Warszawy.

14:58 Jak wygląda Marsz za Polską?

W mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się zdjęcia z Marszu za Polską.

14:57 Trzaskowski: Będę prezydentem niecierpliwym

Kandydat KO Rafał Trzaskowski podczas swojego przemówienia zaznaczył, że „rząd musi działać szybciej”. - Musimy rozliczyć tych, którzy kradli i łamali prawo. Musimy realizować obietnice. Obiecuję, że będę prezydentem niecierpliwym, będę poganiał ludzi do roboty. Za 2,5 roku będziecie mieli okazję ich rozliczyć, ale teraz potrzebujemy współpracy i harmonii – zaznaczył. - Potrzebujemy lotu na księżyc, czyli wielkiego projektu. Nasi rodzice walczyli o niepodległość, moje pokolenie chciało wejść do Europy. Dzisiaj naszym lotem na księżyc będzie przegonienie najbogatszych w Europie – dodał.

14:55 Czoło marszu Karola Nawrockiego dotarło już na docelowe miejsce pochodu - plac Zamkowy.

Na wysokości pałacu prezydenckiego niosły się okrzyki „Karol Nawrocki prezydentem Polski”. Na transparentach ⁦m.in⁩: „Warto być Polakiem”, „Karol dla Polski R. Trzask dla Niemiec”, „Stop dla imigrantów”. „Niemcy zabierajcie swoich pachołków do Berlina”.

Z kolei czoło Wielkiego Marszu Patriotów dotarło do placu Konstytucji, gdzie przemawiał Rafał Trzaskowski. Ulica Marszałkowska była szczelnie wypełniona wyborcami kandydata KO. Wyborcy słuchali przemówienia z ulicy, ale tez ogródków restauracyjnych, cześć demonstrantów już rozchodzi się po okolicznych uliczkach - relacjonuje Kacper Komaiszko z "Życia Warszawy".

14:51 Głos zabrała także żona kandydata KO na prezydenta

Wcześniej głos zabrała także Małgorzata Trzaskowska, żona prezydenta Warszawy. - Kochani, wybrałam mojego męża prawie 30 lat temu i gwarantuję wam, że jest doskonały wybór - powiedziała.

14:49 Trzaskowski: Wybory prezydenckie to nie jest casting na ulubieńca

Rafał Trzaskowski przemawia na placu Konstytucji. To tutaj zaplanowano koniec marszu wspierającego kandydata KO na prezydenta. - Wybory prezydenckie to nie jest casting na ulubieńca, tylko wybór drogi, którą razem pójdziemy - powiedział prezydent Warszawy. - Przed nami decyzja najważniejsza - dodał.

14:46 Morawiecki: Nawrocki to także szansa na pojednanie

- Ten marsz pokazuje, jak ważna jest mobilizacja. Ilu ludzi ma nadzieję na pojednanie między Polakami, bo Karol Nawrocki to także szansa na zgodę, na pojednanie. Nie wielka samowładza jednego człowieka, który ma media, biznes, wielkie samorządy, wsparcie w Brukseli i jeszcze chce mieć Pałac Prezydencki jako podnóżek swojej władzy. Nie możemy na to pozwolić - powiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24 były premier Mateusz Morawiecki.

14:44 Tusk: Jest nas pół miliona

„Jest nas pół miliona. Wierzę w Was. Wierzę w Polskę!” - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

14:37 Co podczas Marszu za Polską powiedział Karol Nawrocki?

14:30 Marsz Trzaskowskiego – frekwencja

Jak podaje nieoficjalnie „Gazeta Wyborcza”, według służb miejskich w marszu Rafała Trzaskowskiego bierze udział około 140 tysięcy uczestników. 50 tys. ma brać zaś udział w wydarzeniu Karola Nawrockiego.

Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

14:28 Ile osób bierze udział w marszu Nawrockiego?

Rafał Bochenek, polityk PiS, powiedział ze sceny na placu Zamkowym, że w marszu Karola Nawrockiego idzie 150 tysięcy osób.

14:21 Tak wyglądają marsze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego

1 / 11 Zwolennicy Karola Nawrockiego zbierają się na rondzie de Gaulle'a Foto: Kacper Komaiszko Grupy zwolenników obu kandydatów mijają się, obrzucając wyzwiskami Foto: Kacper Komaiszko Na trasach marszu powstały stoiska z biało-czerwonymi gadżetami Foto: Kacper Komaiszko Uczestnicy marszów przynieśli ze sobą transparenty Foto: Kacper Komaiszko Uczestnicy marszów przynieśli ze sobą transparenty Foto: Kacper Komaiszko Ul. Marszałkowska powoli sie zapełnia Foto: Kacper Komaiszko Wielu uczestników przyniosło ze sobą flagi Foto: Kacper Komaiszko Porządku na obu marszach pilnuje policja Foto: Kacper Komaiszko Pojawiają się też transparenty atakujące kontrkandydatów Foto: Kacper Komaiszko Na marsz Rafała Trzaskowkiego przyjechało wielu działaczy Platformy Obywatelskiej Foto: Kacper Komaiszko Na marszu Rafała Trzaskowskiego pojawiło się wiele flag Unii Europejskiej Foto: Kacper Komaiszko

14:16 Karol Nawrocki na marszu w Warszawie: Jestem jednym z was

- Jestem jednym z was. Jestem Polakiem, który rozumie trud codziennego życia. Stoję przed Wami i mam pełne przekonanie, że jestem Waszym głosem. Stoję tu jako wasz sukces - stwierdził Karol Nawrocki. - Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę - dodał.

13:56 Nawrocki: Chcemy Polski naszych marzeń

- Jesteśmy tutaj razem, aby głośno powiedzieć, że chcemy Polski naszych marzeń. A ci, którzy są wyznawcami mikromanii i zwijania Polski, nie domkną systemu politycznego – mówi Nawrocki do zebranych na placu Zamkowym.

13:52 Jak brzmiały przemówienia podczas Wielkiego Marszu Patriotów?

Podczas Wielkiego Marszu Patriotów, który ma wesprzeć Rafała Trzaskowskiego, poza samym prezydentem Warszawy przemawiali jeszcze między innymi prezydent-elekt Rumunii i premier Donald Tusk.

Przemówienie Rafała Trzaskowskiego:

Przemówienie prezydenta-elekta Rumunii:

Przemówienie Donalda Tuska:

13:45 Karol Nawrocki przemawia na Marszu za Polską

Jak zapowiedział Karol Nawrocki, "nadchodzi Polska ambitna i bezpieczna”. - Nadchodzi Polska odpowiedzialna społecznie. My zwyciężymy - powiedział kandydat PiS na prezydenta.

13:35 Były premier na marszu Nawrockiego

W Marszu za Polską, który ma wesprzeć Karola Nawrockiego, udział bierze były premier Mateusz Morawiecki.

13:28 Szef MSZ Radosław Sikorski na Marszu Trzaskowskiego z Joanną Senyszyn

13:21 Sasin o frekwencji na marszach

„Tłumy na Marszu za bezpieczną i normalną Polską. U Trzaskowskiego – frekwencyjna klapa. Za tydzień będzie tak samo: draństwo i kłamstwo przegra, a wygra Polska!” – stwierdził we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Jacek Sasin. Politykowi PiS odpowiedziała Agnieszka Pomaska. „Jak pan tak pisze, to znaczy, że jest dobrze” – zaznaczyła posłanka KO.

13:10 Jacek Kurski na czele marszu Nawrockiego

Na czele marszu wspierającego Karola Nawrockiego idzie Jacek Kurski. W wydarzeniu – tuż obok byłego prezesa TVP – idzie także Elżbieta Witek.

13:00 Trwa Marsz za Polską Karola Nawrockiego

Uczestnicy Marszu za Polską około godziny 12.00 wyruszyli z ronda de Gaulle’a. Przejdą oni ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.

12:59 Z placu Bankowego w Warszawie ruszył marsz

Organizowany przez Koalicję Obywatelską Wielki Marsz Patriotów przejdzie z placu Bankowego ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

12:49 Na scenie pojawił się premier Donald Tusk

- Jestem w polityce sporo lat, widziałem wielkie marsze, które zmieniały historię Polski. Pamiętacie marsz miliona serc…Ale muszę wam powiedzieć, że chyba jeszcze nigdy na politycznej drodze nie byłem tak przejęty - powiedział szef rządu w Warszawie. - Niczego się nie wyuczyłem na pamięć, wszystko, co chcę powiedzieć w tych kilku słowach mam bardzo głęboko wyryte w sercu. Wierzę w Polskę, wierzę w was. Wierzę w Polskę, którą widzi cała Europa - zaznaczył.

12:43 Szymon Hołownia: Rafał, wygraj te wybory

- Rafał, wygraj te wybory dla nas wszystkich. Zmień Polskę. Polska potrzebuje zmiany – bądź prezydentem pokoju, który zaprowadzi pokój w naszych rodzinach, miastach i wsiach. Bądź kimś, w czyje ręce możemy oddać nasze zaufanie, marzenia i troskę o Polskę - powiedział lider Polski 2050 i wicemarszałek Sejmu.

12:36 Ze sceny przemawia Władysław Kosiniak-Kamysz

- Rafał Trzaskowski jako prezydent będzie najlepszym gospodarzem. Nie tylko dla miasta, ale i dla wsi – powiedział prezes PSL.

12:32 Joanna Senyszyn na placu Bankowym w Warszawie

- Kochani, wiem, że – podobnie jak ja – chcecie Polski, w której każdy jest każdemu przyjacielem. I taką Polskę będziemy tworzyć. Koniec z podziałami, musimy się szanować. Różnorodność jest zaletą, a nie wadą - mówiła Joanna Senyszyn podczas rozpoczęcia Wielkiego Marszu Patriotów.

12:28 Czarzasty: Będę głosował na Trzaskowskiego

Na placu Bankowym w Warszawie przemawia także Włodzimierz Czarzasty. - Wiem jedną rzecz – potrzebny w Polsce jest prezydent, z którym dowieziemy. Prezydent odpowiedzialny, z którym Polki i Polacy będą bezpieczni. Takim prezydentem będzie Rafał Trzaskowski - powiedział polityk.

12:20 Magdalena Biejat przemawia ze sceny

- Wybór dzisiaj jest taki. Możemy postawić tamę przeciwko marszowi skrajnej prawicy, albo bardzo szeroko otworzyć tej skrajnej prawicy drzwi – powiedziała Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu.

12:12 Nicusor Dan bierze udział w Wielkim Marszu Patriotów

W Wielkim Marszu Patriotów bierze udział Nicusor Dan, nowy prezydent Rumunii, dotychczasowy mer Bukaresztu. - Wierzę w silną Polskę, w silnej Unii Europejskiej. Jako prezydent Rumunii będę ściśle współpracował z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i premierem Donaldem Tuskiem - zaznaczył rumuński polityk.

12:09 Zaczęło się przemówienie Rafała Trzaskowskiego

- Teraz albo nigdy - mówi kandydat KO na prezydenta. - Najwyższy czas, żeby być razem, najwyższy czas, żeby wygrywać. Żeby wygrać prezydenta, który będzie waszym prezydentem. Wtedy wygra cała Polska – zaznaczył polityk.

12:05 Uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów odśpiewali hymn

Wspierający Rafała Trzaskowskiego uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów odśpiewali na Placu Bankowym hymn.

Foto: PAP/Leszek Szymański

12:01 Donald Tusk jest już na Placu Bankowym

Jak poinformowali organizatorzy Wielkiego Marszu Patriotów, na Placu Bankowym – skąd rusza marsz Rafała Trzaskowskiego – jest już premier Donald Tusk.

11:50 Twórczyni warszawskiej palmy protestuje na rondzie de Gaulle’a

Jak informują media, na rondzie de Gaulle’a pojawiła się Joanna Rajkowska, twórczyni słynnej warszawskiej palmy. „Panie Nawrocki faszyzm nie przejdzie” – głosi trzymany przez nią transparent.

11:38 Sasin: Wszyscy na marsz

Jacek Sasin także wzywa do wzięcia udziału w marszu poparcia dla Karola Nawrockiego.

11:32 Trzaskowski zapraszał na marsz „nawet tych, którzy różnią się z nim poglądami”

Zapraszam nawet tych, którzy różnią się ze mną poglądami, ale wszystkich tych, którzy chcą budować, a nie niszczyć, wszystkich tych, którzy chcą harmonii a nie chaosu, wszystkich tych, którzy chcą współpracy, a nie konfliktów - mówił Rafał Trzaskowski w przemówieniu po zakończeniu pierwszej tury głosowania. - Pokażmy siłę, że nas jest więcej. A jak będziemy razem to wygra cała Polska - zaznaczał, zapraszając na Wielki Marsz Patriotów w Warszawie.

11:24 Na rondzie de Gaulle’a zbierają się popierający Karola Nawrockiego

Na rondzie de Gaulle’a, skąd ruszy Wielki Marsz za Polską, jest coraz więcej ludzi.

11:20 Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego zbierają się na placu Bankowym.

Około godziny 11.00 zapełniona była mniej więcej połowa placu – podaje RMF FM.

Prowadzący wydarzenie ze sceny wymieniają miejscowości, z których przyjechali uczestnicy marsza. Jak zaznaczono, w Warszawie zebrali się mieszkańcy wszystkich województw.

11:12 W drodze do Warszawy jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

11:06 Nowo wybrany prezydent Rumunii pójdzie w marszu Trzaskowskiego?

Donald Tusk opublikował w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcia i nagrania z wybranym tydzień temu nowym prezydentem Rumunii, dotychczasowym merem Bukaresztu Nicusorem Danem. Premier zapowiadał wcześniej, że weźmie udział w Marszu Trzaskowskiego, czy dołączy do niego rumuński polityk? - Na zaproszenie moich polskich kolegów pójdę na wydarzenie wyborcze, aby wesprzeć demokratycznego kandydata, prezydenta Warszawy – mówił wcześniej Nicusor Dan.

Foto: Instagram/Donald Tusk

10:53 Transport w Warszawie w niedzielę będzie działał inaczej niż zwykle

W niedzielę od ok. 10:00 do 18:00 metro będzie kursowało częściej – pociągi przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii M1 co 2 minuty 20 sekund a M2 co 2 minuty i 50 sekund. Więcej będzie też na trasach tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii zostaną skierowane pojazdy o większej pojemności.

Przez cały dzień będzie zawieszone kursowanie tramwajów linii 22, a autobusy linii: 106, 178, 503, 517, 518 i 521 będą kursowały na skróconych trasach.

W trakcie przemarszów z ruchu kołowego będą wyłączone ulice na trasach przemarszów oraz ciągi poprzeczne. Wyłączony zostanie ruch tramwajów na ulicach: Andersa, Marszałkowskiej i Puławskiej od Stawki do Goworka, Nowowiejskiej od placu Zbawiciela do alei Niepodległości, w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, w alei „Solidarności” między aleją Jana Pawła II a ulicą Targową.

Autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe, ich trasy mogą być skracane, a kursowanie okresowo zawieszane.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 09:00-17:00.

10:38 Donald Tusk: Warszawo, cały świat dzisiaj patrzy na Ciebie

„Pobudka, Warszawo, cały świat dzisiaj patrzy na Ciebie! Ja już powoli się zbieram, a Wy?” - napisał rano Donald Tusk we wpisie opublikowanym na Facebooku.

10:36 Dariusz Matecki apeluje o wzięcie udziału w marszu Nawrockiego

Politycy PiS apelowali w mediach społecznościowych o wzięcie udziału w marszu zwolenników Karola Nawrockiego. Wpisy w mediach społecznościowych opublikowali między innymi Przemysław Czarnek i Dariusz Matecki. „Już 25 maja o 12:00 wyruszy MARSZ ZA POLSKĄ! Wspólnie z Karolem Nawrockim pójdźmy po zwycięstwo!” – pisał drugi z polityków w serwisie X.

10:21 Jakie utrudnienia wiążą się z marszem Karola Nawrockiego?

W związku z marszem zorganizowanym dla zwolenników Karola Nawrockiego, policja może zamknąć ruch między innymi w alejach Jerozolimskich. „Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy policjanci mogą podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu alei Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego” – czytamy.

10:18 Marsz Rafała Trzaskowskiego – utrudnienia

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przekazano, że w związku z Wielkim Marszem Patriotów Trzaskowskiego przez całą niedzielę ulica Świętojerska będzie zamknięta od Bonifraterskiej do Andersa. Na Bonifraterskiej – pomiędzy Muranowską a Świętojerską – zostanie wygrodzony prawy pas ruchu na jezdni w stronę placu Krasińskich. Zaparkują tam autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia.

Przed rozpoczęciem marszu plac Bankowy zostanie zamknięty dla ruchu – przekazano Na końcu trasy zostanie zamknięta jezdnia ulicy Waryńskiego od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu Konstytucji.

25 maja, wzdłuż trasy przemarszu – także na wyznaczonych miejscach postojowych – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania samochodów na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły pojazdów z przepustkami – wskazano na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

10:01 W każdym z marszów może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób

Jak informował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, organizatorzy niedzielnych demonstracji zapowiedzieli, że w każdym z wydarzeń może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób.

09:32 Jaka jest trasa Marszu za Polską Karola Nawrockiego?

Uczestnicy Marszu za Polską o godzinie 12.00 wyruszą z ronda de Gaulle’a i przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Całe zgromadzenie zaplanowano od godziny 10.00 do 17.00.

09:23 Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego – trasa

Organizowany przez Koalicję Obywatelską Wielki Marsz Patriotów został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Częścią wydarzenia będzie przemarsz, który rozpocznie się o godzinie 12.00. Uczestnicy wydarzenia przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.