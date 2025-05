U Joe Bidena zdiagnozowano raka prostaty o wysokim stopniu złośliwości

„W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden został przebadany z powodu nowo wykrytego guzka prostaty po doświadczeniu nasilających się objawów ze strony układu moczowego” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez jego biuro.

Reklama

Nowotwór został sklasyfikowany jako zaawansowany – Gleason score 9 (Grade Group 5) – co świadczy o wysokiej złośliwości i obecności przerzutów do kości. Jak podkreślono w komunikacie, choć mamy do czynienia z bardziej agresywną postacią choroby, nowotwór wykazuje wrażliwość na hormony, co otwiera możliwość skutecznego leczenia.

Biden i jego bliscy pozostają w kontakcie z zespołem lekarzy i analizują dostępne opcje terapeutyczne. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących planowanego leczenia ani prognoz co do dalszego przebiegu choroby. W oświadczeniu nie zawarto również informacji na temat ewentualnych publicznych wystąpień byłego prezydenta w najbliższym czasie.

Rak prostaty. Wiek najczęstszym czynnikiem ryzyka

Według danych Cleveland Clinic, rak prostaty jest schorzeniem powszechnym, ustępuje jedynie rakowi skóry jako najczęstszy nowotwór dotykający mężczyzn. Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, na 100 mężczyzn, 13 w pewny momencie swojego życia zachoruje na raka prostaty.