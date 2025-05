Rafał Trzaskowski: Ostrzegałem, że walka o każdy głos będzie się toczyć do końca

- Bardzo dobrze, niech będzie to wyjaśniane przez prokuraturę, przez NASK. My, jak dowiedzieliśmy się o fałszywkach, też zgłosiliśmy natychmiast sprawę do prokuratury i do NASK. Są odpowiednie służby, które powinny to wyjaśnić - stwierdził Trzaskowski.

Kandydat KO o wynikach ostatniego sondażu: Mówiłem, że będzie na żyletki

Rafał Trzaskowski skomentował najnowszy sondaż dla TVN i TVN24, w którym dzieli go od Karola Nawrokiego zaledwie kilka punktów procentowych.



Prezydent Warszawy zauważył, że od dawna przestrzegał, że kampania będzie trwała do ostatnich godzin i że walka o każdy głos będzie się toczyć do końca.



- W tych ostatnich dniach okazało się, że trzeba wracać do tych wartości najważniejszych, że te wybory są wyborem pomiędzy Polską uczciwą, a Polską cwaniaków. I warto o tym przypominać, o tych wartościach naprawdę podstawowych - powiedział.