Sondaż IBRiS: Rafał Trzaskowski z dużą przewagą w obu wariantach II tury

W porównaniu do wariantu z Nawrockim, przy Mentzenie nieco więcej respondentów deklaruje brak chęci uczestnictwa w głosowaniu – to 6,7 proc. Dodatkowe 5,9 proc. osób nie ma zdania lub nie potrafi określić, na kogo oddałoby głos. Suma tych grup przekracza 12 proc., co może sugerować niższe zainteresowanie elektoratu tym zestawieniem lub większą niepewność.

Różnica między Trzaskowskim a Mentzenem wynosi w tym układzie 18,8 punktu procentowego i jest nieznacznie wyższa niż ta obserwowana w rywalizacji z Karolem Nawrockim. W obu przypadkach poparcie dla Trzaskowskiego przekracza 53 proc., podczas gdy jego konkurenci nie osiągają poziomu 37 proc.



IBRiS zrealizował badanie w dniach 12-13 maja 2025 r. metodą CATI na próbie 1072 dorosłych Polaków.