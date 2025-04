Co wydarzy się wieczorem? Szymon Hołownia zadeklarował, że będzie chciał wziąć udział w obu spotkaniach. Do Końskich – co sam przyznał – nie wybiera się za to Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji. Adrian Zandberg ma ogłosić swoją decyzję o 16:00 w trakcie konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim (o 16:30 spotyka się prezydentem Andrzejem Dudą, by przekonać go do zawetowania ustawy obniżającej składkę zdrowotną).