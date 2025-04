- Dzisiaj musimy mieć jak najlepsze relacje z USA, ale musimy mieć też jak najlepsze relacje w UE. To czysty, zdrowy rozsądek. Jeśli świat staje się nieprzewidywalny, to musimy zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo w każdy możliwy sposób – podkreślał też Trzaskowski. - Każdy kto mówi, że trzeba z UE wyjść, igra naszym interesem narodowym. Unia Europejska to nasze bezpieczeństwo - przekonywał.



- My potrzebujemy prezydenta RP, który będzie w stanie rozmawiać po partnersku z prezydentem Trumpem, ale też wpływać na to, co się w UE dzieje. I tak już się dzieje, UE zaczyna mówić naszym językiem – mówił też kandydat KO na prezydenta.



- Jedno mnie dziwi. Ja nie jestem w stanie zrozumieć ataków moich konkurentów na UE. Jeśli UE mówi, że zainwestuje miliardy w bezpieczeństwo, czyli że nie będą jechali na gapę na naszych plecach. Jeśli oni mówią, że to jest dobre rozwiązanie, bo się przyznają do błędów, to tu nie trzeba być geniuszem, żeby powiedzieć, że nam się opłaca wziąć te pieniądze od UE i zainwestować w przemysł obronny – stwierdził Trzaskowski.



- Musimy Amerykanom pokazać my też jesteśmy brać na siebie odpowiedzialność. Wtedy będziemy mieć pewność, że Amerykanie zostaną. Bo Amerykanie po prostu chcą dzisiaj współdzielenia odpowiedzialności. My to robimy, czas by cała Europa to zrobiła – przekonywał.