Ja robiłem w talent show 12 lat i nie po to poszedłem do polityki, by mieć gości podobnego pokroju w Sejmie RP Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Ile razy widziałem wystąpienia, które polegały wyłącznie, również ze strony PO, na tym, że wychodziło się i ciągnęło się kijem po klatce. Żeby było słychać wycie. Bo, jak mówi stare powiedzenie polskiej polaryzacji: Słychać wycie? Znakomicie – stwierdził następnie marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia: Nie grajcie roli pożytecznego idioty Sławomira Mentzena

- To służy tym, którzy chcą osłabiać polskie państwo. Którzy chcą je rozbijać. Mówię to do obu tych stron. Pamiętajcie, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I dzisiaj ten trzeci czeka w kolejce. Więc nie ma po co grać roli pożytecznego idioty (Sławomira) Mentzena, czy wręcz Rosjan. Tylko trzeba obniżyć ton dyskusji, żebyśmy nie byli rozgrywani. Mam nadzieję, że jedna i druga strona wysłucha – podsumował Hołownia.



Na koniec marszałek Sejmu poinformował, że Zgorzelski konsultował z nim kary dla posłów PiS. - Ja robiłem w talent show 12 lat i nie po to poszedłem do polityki, by mieć gości podobnego pokroju w Sejmie RP. Mam nadzieję, że te kary dadzą niektórym do myślenia i że takie zachowania się nie powtórzą - stwierdził.