Ukraina na rozdrożu: zostać wasalem USA czy odmówić Trumpowi?

Wkładem USA we wspólny projekt miałaby być dotychczasowa pomoc, którą Kijów otrzymał od 2022 roku. Nie wiadomo na razie, o jaką kwotę chodzi, ale Trump wcześniej mówił nawet o 350 mld dolarów (Zełenski podawał kilkakrotnie mniejszą kwotę). Dzięki umowie z Ukrainą Amerykanie chcą nie tylko odzyskać te pieniądze, ale i zarobić.

Co więcej, umowa nie przewiduje żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Nie ma też mowy o członkostwie Ukrainy w NATO. – Nigdy nie będą członkiem NATO – odparł w niedzielę Trump.

Zaproponowana przez Trumpa umowa Ukrainy z USA mogłaby pokrzyżować dążenie Kijowa do Unii Europejskiej. Ekonomista: „To niedopuszczalny deal w kryminalnym stylu”

– To bandyckie wymuszanie haraczu, które Ukraina pamięta z lat 90. Tu nie chodzi o żadne amerykańskie inwestycje. Chcą, by Ukraina przyznała się do nieistniejącego długu, i chcą zmusić nasz kraj do płacenia do końca życia. Pieniądze, które dotychczas trafiały do ukraińskiego budżetu, miałyby teraz z niewiadomych powodów trafiać do USA – mówi „Rzeczpospolitej” Serhij Fursa, kijowski ekonomista i analityk firmy inwestycyjnej Dragon Capital.

– To niedopuszczalny deal w kryminalnym stylu. Nie mogę sobie wyobrazić, że którykolwiek ukraiński przywódca podpisałby coś takiego. Sytuacja jest trudna, bo Trump jest obrażalski i jemu nie wolno odmawiać, więc musimy zwlekać z tym tak długo, jak tylko się da – dodaje. Zwraca też uwagę na to, że umowa w obecnym kształcie mogłaby pokrzyżować dążenia Ukrainy do UE. Przede wszystkim dlatego, że na obecność europejskich inwestorów nad Dnieprem (zainteresowanych np. budową dróg czy wydobyciem surowców) zgodę musieliby wyrazić Amerykanie.