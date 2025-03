W nowym odcinku podcastu „Pałac Prezydencki”, w rozmowie z Michałem Kolanko prof. Flis podkreśla, że tegoroczne wybory odbywają się w wyjątkowych okolicznościach. – Jeszcze nigdy wybory prezydenckie nie miały miejsca półtora roku po zmianie władzy parlamentarnej – zauważa. – To stwarza zupełnie nową dynamikę i wpływa na szanse poszczególnych kandydatów.

Czy Mentzen wejdzie do drugiej tury? Kluczowe pytanie

Czy Mentzen ma szansę wejść do drugiej tury? – To jest pół na pół. Wszystko zależy od błędów, które popełnią jego rywale. Kampania to maraton, a nie sprint – podkreśla Flis. I zgadza się z tezą, że dziś jest to fundamentalne pytanie w obecnych warunkach. Ekspert zwraca uwagę też na zmieniające się pokolenia wyborców. Młodzi są kluczowym elektoratem Mentzena, ale problemem może być ich ograniczony wpływ na starsze grupy wiekowe. – Mentzen apeluje do młodych, by przekonywali swoich dziadków i rodziców, ale nie wiadomo, na ile to będzie skuteczne. W polityce liczą się realne struktury, a tutaj przewagę ma wciąż PiS i PO.

Czytaj więcej Polityka Sawicki: Druga tura wyborów zdecyduje o nowym układzie sił politycznych w Polsce Jestem przekonany, że po wyborach prezydenckich nastąpi głęboka przebudowa polskiej sceny politycznej, niezależenie od tego, kto wejdzie do drugiej tury – czy znajdzie się w niej Szymon Hołownia, Karol Nawrocki czy Sławomir Mentzen - powiedział w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką poseł PSL Marek Sawicki.

Co z szansami Trzaskowskiego? Wiele zależy od nastrojów społecznych

Rozmówcy analizują także wpływ nastrojów gospodarczych na wynik wyborów. – Obecne niezadowolenie ekonomiczne może uderzyć w Rafała Trzaskowskiego, ale PiS również nie jest w komfortowej sytuacji. Wyborcy pamiętają zarówno sukcesy, jak i porażki rządów Kaczyńskiego – ocenia Flis.

Na co zwracać uwagę w końcowej fazie kampanii? – Będę śledził, jak często w mediach pojawiają się Tusk i Kaczyński. Ich nadmierna aktywność może zmobilizować przeciwników i wpłynąć na wynik wyborów – przewiduje profesor.