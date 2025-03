– Uważam, że pomimo najniższego poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej oraz jednego z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie to wysoka inflacja, ostra walka polityczna w kraju, a przede wszystkim niepokój na arenie międzynarodowej, wpływają na naszą indywidualną percepcję ogólnego poziomu życia w Polsce. Wielu z nas uważa, że Polska mogłaby rozwijać się szybciej i sprawniej, i – moim zdaniem – jest w tym wiele racji – mówi nam dr Damian Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. – Nasze negatywne postrzeganie rzeczywistości potęguje wewnętrzny chaos polityczny, który mam okazję obserwować z bliska z perspektywy sektora budownictwa. Na „Polskę resortową” nakłada się „Polska koalicyjna” – kilka ministerstw odpowiedzialnych za gospodarkę nie koordynuje skutecznie swoich działań, a podział resortów między różne ugrupowania rządzące pogłębia różnice zdań, ogranicza sprawczość i paraliżuje administrację. Problemy te szczególnie widoczne są w jednym z kluczowych obszarów gospodarki – energetyce, gdzie zbyt często dochodzi do impasu decyzyjnego, braku spójności i zastoju w podejmowaniu niezbędnych działań – analizuje ekspert.

Sondaż: co na to sztabowcy?

Jak wyniki sondażu komentują sztabowcy Karola Nawrockiego, Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mentzena? W PiS ocena jest jednoznaczna. – Ten wynik to wprost dowód na to, że obecna koalicja rządząca nie spełniła rozbudzonych przed wyborami parlamentarnymi oczekiwań. To pogłębiło u Polaków poczucie niezadowolenia i niezrealizowania obietnic. To jednocześnie największe wyzwanie dla kandydata PO przed II turą. Gdy emocje dotyczące bezpieczeństwa przestaną być na pierwszym planie, gdy gdy wrócą tematy cen i rachunków, pojawi się kolejny problem KO i jej kandydata – mówi nam ważny polityk PiS.

Koalicja Obywatelska w minionych tygodniach akcentowała mocno sukcesy gospodarcze. Niedawno w specjalnym filmie w mediach społecznościowych premier rządu Donald Tusk podkreślał niską (niższą, niż spodziewali się eksperci, jak informuje szef rządu) inflację.

Jak patrzą na sondaż działacze KO? – Kluczowe pytanie moim zdaniem dotyczy tego, jak współgra gospodarka i geopolityka w ocenie społecznej oraz wspominane w sondażu odczucia społeczne. Moim zdaniem, i to jest zdanie rzadko powtarzane mimo wszystko w sferze publicznej, to geopolityka nadaje w niedobry, pesymistyczny sposób ton. Obawy tonują nastroje, co próbujemy balansować w kampanii. Nie można jednak uciekać od podkreślania tych wskaźników, które są dla koalicji dobre – podkreśla w rozmowie z nami jeden z najważniejszych polityków PO.