Konwencja Karola Nawrockiego. „Chcemy dziś żyć w Polsce normalnej”

Karol Nawrocki: Kim jest kandydat na prezydenta wspierany przez PiS? Karol Nawrocki – historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a obecnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W majowych wyborach prezydenckich wystartuje jako kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Co o nim wiadomo?

- Jestem skuteczny dla Polski i będę skuteczny dla Polski (...) gdy zostanę prezydentem Polski. Skuteczność to moje drugie mię, drodzy państwo – mówił Nawrocki. Publiczność odpowiedziała okrzykami „zwyciężymy”.

- W jednej rzeczy nie będzie mojego kompromisu. Uczeń ze szkoły musi wychodzić Polakiem – zadeklarował Nawrocki, któremu z widowni odpowiedziały wiwaty „Tu jest Polska!”.

Nawrocki przekonywał, że „musimy zatrzymać politykę głupich kroków,” która dąży do tego, by za sprawą komiksów reinterpretować przyrodzoną tożsamość płciową naszych dzieci i naszym dzieciom zabierać bezpieczeństwo, ten dobry czas dzieciństwa – deklarował Nawrocki. Wspomniał, że „tu niedaleko, w Warszawie jest takie muzeum Rafała Trzaskowskiego i tam takie komiksy były”.

- Musimy powstrzymać „politykę głupich kroków”, która morderstwa i gwałty nazywa "ubogaceniem kulturowym" - przekonywał Nawrocki. - Nie może tak być, że stajemy w sytuacji, w której obce trendy i ideologie każą nam reinterpretować nasz słownik języka polskiego. Wszystko to musimy odrzucić, bo dziś, w trakcie kampanii wyborczej stanęliśmy już nawet przed takimi dyskusjami, czy są dwie płcie. Tak, są, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - mówił.

Przekonywał, że „stanęliśmy w sytuacji, w której rzeczywistość przypomina niestety książki Orwella- kłamstwo nazywa się prawdą, wojnę nazywa się pokojem. A sferą normalności jest także prawda w życiu publicznym„. Jak mówił, ”przyszły prezydent Polski, którym zostanę, będzie rozliczał każdy rząd i wszystkich rządzących z tego, co obiecali Polakom. - Czy ktokolwiek z państwa pamięta sto obietnic rządu Donalda Tuska? Czy ktokolwiek z państwa, jadąc dzisiaj do Warszawy, zatankował benzynę za 5 zł i 19 groszy? - pytał Nawrocki, przekonując, że „postulaty składane przez polityków muszą być realizowane”. - Zagonię ten rząd o pracy, a jeśli ten rząd do pracy dla Polaków nie będzie gotowy, to niech się poda do dymisji – mówił Nawrocki.