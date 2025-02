Wojna w Ukrainie – pomoc amerykańska mimo wszystko

„Ponad 30 proc. uzbrojenia, jakie obecnie wykorzystuje nasza armia, wyprodukowano w USA” – pisze ukraiński portal Defense Express. Sam prezydent Zełenski mówił, że kraj najbardziej jest uzależniony od Amerykanów w dziedzinie obrony przeciwlotniczej: systemów Patriot nie ma czym zastąpić. Ale eksperci dodają do tego same rakiety do Patriotów, robią je tylko w USA. Jesienią ubiegłego roku zaczęła się w Niemczech budowa zakładów, które będą je produkować. Na razie jednak na naszym kontynencie wyłącznie je obsługują.

To samo dotyczy kolejnego systemu obrony powietrznej NASAMS oraz pocisków do amerykańskich samolotów F-16, no i „w Europie w ogóle nie produkują rakiet do HIMARS-ów. A jeszcze amunicja do ponad 300 wozów bojowych Bradley (…). Trzeba też obsługiwać znaczną ilość innej techniki, wozy bojowe Stryker (armia ma ich ponad 400), transportery M113 (ponad 900), czy wymieniać zużyte lufy do haubic M777”.

W przypadku amunicji artyleryjskiej państwa europejskie mogą tylko częściowo zamienić dostawy z USA

Prezydent mówił co prawda, że w dziedzinie broni pancernej Ukraina nie jest uzależniona od USA, bowiem europejskiej jest więcej, ale żołnierze na froncie uważają, że na przykład amerykańskie wozy Bradley są znacznie lepsze od europejskich odpowiedników, w tym niemieckich Marder.

W przypadku amunicji artyleryjskiej państwa europejskie mogą tylko częściowo zamienić dostawy z USA. Na szczęście dla Kijowa znaczna część pomocy wojskowej (w tym pocisków) odbywa się w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative(USAI), gdy Ukraińcy zamawiają ją bezpośrednio u producentów. Większość kontraktów jest już opłacona i administracja Trumpa naraziłaby się na pozwy sądowe ze strony amerykańskich biznesmenów, gdyby zakazano im eksportu do Ukrainy.