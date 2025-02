Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji generał Keith Kellogg pojawił się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przed godziną 14:30, a następnie rozpoczął spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Reklama

- Prezydent Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim generała Keitha Kellogga – specjalnego wysłannika Donalda Trumpa, pełnomocnika do spraw Ukrainy. Prezydent powie to, co przedstawia na arenie międzynarodowej od początku – Rosja nie może wygrać tej wojny. Rosja po zawarciu pokoju nie może mieć przekonania, że było warto zaatakować bez powodu, bez przyczyny niepodległe państwo – zapowiedział przed spotkaniem Szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) z Kelloggiem rozmawiał Sikorski

Wcześniej – podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) – z amerykańskim generałem spotkał się dwukrotnie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. - Raz jako Polska i drugi raz w formacie jego spotkania z najważniejszymi krajami Unii Europejskiej – tłumaczył szef MSZ. Jak zaznaczył, administracja amerykańska „komunikuje nam ważne rzeczy, ale powinniśmy umieć rozdzielać to, co jest szumem, od tego, co jest jasnym sygnałem”. - Twardy sygnał, który odbieramy z tej konferencji to taki, że – jak powiedział prezydent Zełenski, z głębi tragedii wojennej swojego kraju – Europa musi traktować swoje bezpieczeństwo poważnie – zaznaczał Sikorski.