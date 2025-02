Czytaj więcej Polityka Rosja uwolniła kolejnego obywatela USA. „Gest dobrej woli” Rosja uwolniła Kaloba Byersa Wayne’a – obywatela USA, który został zatrzymany w Moskwie pod zarzutem posiadania narkotyków - podaje dziennik „New York Times”.

Premier mówił również o „nowym etapie przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi”. - Nie ma się co irytować, jak sojusznik amerykański nawołuje do zwiększania wydatków na zbrojenia – stwierdził. Jak dodał, wiele krajów niewystarczająco podchodzi do tego tematu. - Jest 100 proc. pewność, że UE i sojusznicy będą skutecznie stabilizować sytuację w regionie, jeśli Europa będzie zdolna do obrony przed zagrożeniami, a w tej chwili tak nie jest – dodał. - Europa i Stany Zjednoczone muszą ze sobą bardzo blisko współpracować. Bez wsparcia USA trudno sobie wyobrazić trwałe gwarantowanie bezpieczeństwa – zauważył polityk.

Premier – po raz kolejny – zadeklarował też, że na ten moment nie przewiduje wysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy.

Na nieformalny szczyt w Paryżu zaproszono – poza Donaldem Tuskiem – także szefów rządów: Danii (Matte Frederiksen), Hiszpanii (Pedro Sanchez), Holandii (Dick Schoof), Niemiec (Olaf Scholz), Wielkiej Brytanii (Keir Starmer) i Włoch (Giorgia Meloni), a także szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte.