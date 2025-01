Wśród posłów partii rządzących na liście nieusprawiedliwionych nieobecności jest Magdalena Filiks (11 absencji), Roman Giertych (9), Paweł Kowal, w kwietniu został szefem Rady do spraw Współpracy z Ukrainą przy premierze (8) i Danuta Jazłowiecka (7) – wszyscy z KO.

Złożyliśmy rezygnację z prac w komisji, ale nie została uwzględniona przez przewodniczącą. Jesteśmy karani finansowo, co miesiąc z tego tytułu nie otrzymujemy ok. tysiąca złotych. To jest polityczna zemsta

Sebastian Łukaszewicz, poseł PiS

Także na posiedzeniach komisji w 2024 r. najczęściej nieobecnymi byli posłowie PiS. Najwięcej z nich opuścił Sebastian Łukaszewicz – 23 posiedzenia komisji, Marcin Przydacz (16 nieobecności), Mariusz Gosek i Mariusz Kałużny (po 12 nieusprawiedliwionych absencji na posiedzeniach komisji), a także Michał Moskal (8), dyrektor biura Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsza trójka posłów zrezygnowała 10 września z zasiadania w komisji ds. Pegasusa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – Złożyliśmy rezygnację na piśmie, która nie została uwzględniona przez przewodniczącą Magdalenę Srokę. Jesteśmy karani finansowo, co miesiąc z tego tytułu nie otrzymujemy ok. tysiąca złotych. To jest polityczna zemsta. Praca posła w komisjach jest deklaratywna – mówi „Rz” poseł Łukaszewicz.

Zbigniew Ziobro blisko rok nie był w Sejmie, ale nieobecność usprawiedliwiał

Poseł, który nie usprawiedliwi nieobecności, ma obniżane uposażenie poselskie i dietę o 1/30 za każdy dzień. Największym nieobecnym, tyle że usprawiedliwionym ze względu na chorobę, był w ubiegłym roku poseł Zbigniew Ziobro. Powrócił do pracy sejmowej w grudniu ubiegłego roku – wziął udział w głosowaniach 5 i 20 grudnia, a także 9 stycznia (8 stycznia opuścił głosowanie w Sejmie) jednak głosował tylko w części – 13 na 48 głosowań, 36 opuścił.

Czytaj więcej Polityka Wątpliwości wobec zwolnienia lekarskiego Zbigniewa Ziobry Komisja ds. Pegasusa nie wycofa się ze starań o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed jej oblicze. Ale były minister sprawiedliwości ma asa w rękawie: L4 usprawiedliwiające jego nieobecność na posiedzeniu 4 listopada. Pytanie, dlaczego dopiero teraz o tym mówi.

Ewenementem w historii polskiego parlamentu jest sprawa absencji Marcina Romanowskiego, posła PiS, który uciekł na Węgry, gdzie otrzymał, jak twierdzi, azyl polityczny. Romanowski miał trafić do aresztu, jest podejrzanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 7 stycznia marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że prezydium Sejmu pozbawia go więc diety poselskiej jako że „są to środki związane z wykonywaniem przez posła mandatu na terenie kraju”. Uposażenia zrzekł się sam poseł (przestał być posłem zawodowym). Kancelaria Sejmu wystąpiła także w grudniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o kontrolę zwolnienia lekarskiego Romanowskiego.