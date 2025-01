– Być może rozstrzygnięcie to kwestia najbliższego czasu, niemal na pewno stanie się to w tym tygodniu. Możliwe, że jeszcze we wtorek – mówi nam jeden z naszych informatorów z KO. PiS zdążyło już tymczasem złożyć zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Presja na Domańskiego rośnie. W tle kampania prezydencka

Rozmówcy „Rzeczpospolitej” z różnych sztabów wyborczych cały czas się zastanawiają, jak decyzja Domańskiego wpłynie na rozkręcającą się powoli kampanię prezydencką. PiS od wielu miesięcy buduje opowieść o tym, że decyzje PKW i nie tylko mają służyć „zagłodzeniu” partii i utrudnić jej rywalizację w wyborach prezydenckich. Rozmówcy z PiS przekonują też, że prekampania toczy się niezależnie od rozstrzygnięć finansowych, a zbiórka na rzecz partii to dodatkowy element mobilizacji własnych zwolenników na rzecz „kandydata obywatelskiego” Karola Nawrockiego. W PiS są i opinie, że Domański – pod presją licznych opinii prawnych – jednak dokona przelewu.

KO stawia sprawę jednoznacznie. – Mam nadzieję, że nie wypłaci, ale to jest jego decyzja, którą podejmie w najbliższych dniach, może godzinach – tak powiedział były lider PO, senator Grzegorz Schetyna we wtorek na antenie RMF.

Tymczasem w kampanię – już po ogłoszeniu wyborów – będą angażować się kolejni kandydaci. Najpewniej w weekend do gry wejdzie Adrian Zandberg jako kandydat partii Razem. Wybory mają odbyć się w maju, najpewniej 11 lub 18 maja. Do mobilizacji zachęcają już wszyscy kandydaci. We wtorek na platformie X z apelem o dołączenie do „drużyny” zaapelował kandydat KO, Rafał Trzaskowski.