Szef rządu kwituje decyzję PKW. "Pieniędzy nie ma i nie będzie"

PiS powinien wejść po stół ze wstydu i przeprosić wszystkich obywateli za to, że sprzeniewierzył publiczne pieniądze i wydawał je w sposób bezczelny na własne kampanie wyborcze. Dla mnie to, co robi szef PKW Sylwester Marciniak, jest kompletnie niezrozumiałe - przekonuje w rozmowie z Polsat News wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna.