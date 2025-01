Marcin Romanowski podjął decyzję w sprawie swojego statusu. "Zrzekłem się"

- Jeżeli PKW podjęła uchwałę, jaki miała obowiązek, co zresztą wprost wynika z Kodeksu wyborczego, to wcześniejsze zwlekanie było bezprawne, a minister finansów powinien to wykonać - powiedział w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) komentując uchwałę PKW ws. sprawozdania finansowego PiS.