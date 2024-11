Piotr Pogonowski zaskoczony decyzją sądu. Spodziewa się zatrzymania

„Jako strona postępowania nie mam takiej wiedzy, SO w Warszawie nie doręczył mi ani postanowienia o ukaraniu kara porządkową, o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu, ani postanowienia w przedmiocie wniosku o uchylenie. Sąd powinien planować tak czynności, aby skutecznie informować stronę postępowania o podjętych decyzjach procesowych” – odpowiada nam Piotr Pogonowski. Jak ustaliliśmy w sądzie, zostało mu ono wysłane na adres domowy podany we wniosku. I 29 listopada trafiło tam drugie awizo.

Były szef ABW zarzuca sędzi Beacie Najjar, obecnej prezes SO w Warszawie (jest również referentką tej sprawy – przyp. aut.) pośpiech. „Nie uznała za stosowne wstrzymać się z ingerencją w gwarantowane konstytucyjnie i prawem międzynarodowym prawa oraz wolności człowieka i obywatela do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie”. Pogonowski przypomina, że „nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia”, a wątpliwości prawne „zostały rozstrzygnięte na niekorzyść obwinionego (obywatela). W mojej ocenie, to standard orzeczniczy czasów totalitaryzmu”. Pierwsze prawomocne orzeczenie w sprawie kto ma rację – Pogonowski czy komisja – zapadnie 17 grudnia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wtedy sąd rozpatrzy zażalenie Pogonowskiego za jego wcześniejsze niestawiennictwo z września (został ukarany grzywną 1,5 tys. zł).

Sprawę zatrzymania i doprowadzenia byłego szefa ABW komplikuje jeszcze jedno. Twierdzi, że nie otrzymał on postanowienia o grzywnie i zatrzymaniu z 14 listopada. „Jako że nie doręczono mi postanowienia o zatrzymaniu nie powinno być ono wykonywane. Zgodnie z prawem mam możliwość zwrócenia się do SO w Warszawie lub do SA w Warszawie w zażaleniu o wstrzymanie wykonania postanowienia o ukaraniu karą i o zatrzymaniu. Zażalenie mogę skutecznie wnieść dopiero po skutecznym doręczeniu postanowienia SO w Warszawie. SO w Warszawie nie wziął, jak się okazuje, tych przepisów pod rozwagę” – stwierdza Piotr Pogonowski. I choć „zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia; sąd jednak, który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie postanowienia”.

Komisja ds. Pegasusa nie odpuści Pogonowskiemu. Przygotowuje się na przesłuchanie w poniedziałek

– Przygotowujemy się do poniedziałkowego przesłuchania Piotra Pogonowskiego. Liczymy na to, że będzie to w końcu możliwe – mówi nam posłanka Magdalena Sroka, szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa.

Szefa ABW ma odpowiedzieć na pytania o certyfikację systemu Pegasus przez ABW a także gdzie de facto gromadzono dane o kontroli operacyjnej – w Polsce czy w Izraelu (producentem systemu szpiegowskiego był izraelski NSO Group). W ostatniej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Pogonowski mówił, że Pegasus nie musiał być certyfikowany bo zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych certyfikacji „nie podlegają systemy teleinformatyczne, urządzenia i narzędzia kryptograficzne wykorzystywane przez ABW, SKW, AW lub SWW do uzyskiwania lub przetwarzania informacji niejawnych podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych”.