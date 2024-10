Podcast „Pałac Prezydencki”: Kto zaskoczy w wyścigu prezydenckim? Pośrodku duopolu jest "potworny bałagan"

W środku duopolu potworny bałagan

Czy w takim razie trzeci kandydat może odmienić układ sił? A może to „najszybciej zużywająca się ekipa rządząca” sprawi, że kampania stanie się najbardziej emocjonującą od lat? Zdaniem prezesa IBRiS czas na potencjalne wejście "trzeciego kandydata" jest jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy. Musi mieć jednak szczególny zestaw cech. I być mężczyzną. „Mamy najszybciej zużywającą się ekipę rządzącą i potworny bałagan pośrodku duopolu” – mówi Duma, sugerując, że pole do gry jest szerokie, a każdy z głównych kandydatów będzie musiał stawić czoła zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym wyzwaniom. Dyskusja porusza także zagadnienia związane z wyborczą strategią, potencjalnym znaczeniem nowych kandydatów oraz dynamiką kampanii prezydenckiej, która według Michała Kolanko „może okazać się najciekawsza od dekad”.

Co z Tuskiem?

A co z premier Donaldem Tuskiem i jego kandydowaniem? Sam premier wykluczył to wielokrotnie. - Donald Tusk robi wszystko, co kandydat na prezydenta powinien robić i mówić. Ktoś siódmego grudnia się dowie, ale buduje napięcie – mówi Marcin Duma o działaniach Donalda Tuska w kontekście nadchodzącego ogłoszenia kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj więcej Podcast „polityczne michałki” Migracja zdominowała rocznicę wyborów, Tusk flankuje prawicę, kulisy kongresu EFNI W najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko przyglądają się ostatnim politycznym manewrom Donalda Tuska, który na niedawnej konwencji Koalicji Obywatelskiej postawił na migrację jako temat dyskusji politycznej. Rozmawiają też o wydarzeniach w Sejmie, kulisach prekampanii prezydenckiej i o tym, co wydarzyło się w trakcie kongresu EFNI w Sopocie.





Premier Donald Tusk zapowiedział w wywiadzie w ubiegłym tygodniu, że kandydata KO na prezydenta poznamy 7 grudnia. Nie ujawnił jednak, kto nim będzie. Większość rozmówców w PO obstawia Rafała Trzaskowskiego.