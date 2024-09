W piątek Andrzej Duda planuje pojawić się na terenach, które zostały zniszczone w wyniku powodzi. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że wizyta „zrealizowana zostanie w taki sposób, aby nie ingerować w prace służb, tak by nie zaburzać działań ratowniczych. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie ze stroną rządową”.

Donald Trump i Kamala Harris walczą o głosy wyborców w Pensylwanii, gdzie wynik wyborów nie jest jeszcze przesądzony. Ważne jest, jak w w listopadzie zagłosują wyborcy pochodzenia europejskiego. Pensylwania jest domem dla znacznej populacji polsko-amerykańskiej i ukraińsko-amerykańskiej.

Temat Polski w debacie Harris - Trump

Podczas debaty Harris – Trup słowo „Polska” padło raz. Były prezydent USA dopytywany czy w najlepszym interesie USA jest to, by Ukraina wygrała wojnę Trump odparł, że „w najlepszym interesie USA jest to, by wojna się zakończyła”.

- Donald Trump mówi, że wojna zakończyłaby się w 24 godziny, bo on by się po prostu poddał - odparła Harris. - Gdyby Donald Trump był prezydentem Putin byłby już w Kijowie. Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. Dlatego nasi sojusznicy cieszą się, że ty nie jesteś już prezydentem – mówiła do Trumpa. - Putin siedzący w Kijowie kierowałby spojrzenie na resztę Europy. Zaczynając od Polski – stwierdziła zwracając się do 800 tys. osób polskiego pochodzenia w Pensylwanii.