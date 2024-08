- Rozmawialiśmy też z Muhammadem Yunusem i zgodził się on wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z naszą propozycją - powiedział Islam.



Bangladesz: Lider opozycyjnej partii apeluje o powściągliwość

84-letni Junus i jego Grameen Bank udzielający mieszkańcom Bangladeszu niewielkich pożyczek na rozkręcenie drobnej przedsiębiorczości został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla w 2006 roku. Dzięki niewielkim pożyczkom rzędu 100 dolarów wielu mieszkańców Bangladeszu znalazło pracę. Yunus przebywa obecnie w Paryżu w związku z leczeniem. Na razie nie komentuje oświadczeń studentów z Bangladeszu. W rozmowie z indyjskim nadawcą Junus nazwał jednak poniedziałkowe wydarzenia "drugim dniem wyzwolenia" Bangladeszu po tym jak w 1971 roku kraj ten oderwał się od Pakistanu. Jednocześnie stwierdził, że mieszkańcy kraju są źli na Indie za to, że umożliwiły one ucieczkę premier Hasiny do tego kraju.



Z liderami studenckich protestów spotka się we wtorek gen. Waker-Uz-Zaman. Tymczasem Tarique Rahman, przebywający na wygnaniu lider Nacjonalistycznej Partii Bangladeszu wezwał we wpisie na platformie X do powściągliwości i spokoju "w przejściowym momencie na drodze do demokracji". Jak dodał będzie "porażką ducha rewolucji... jeśli ludzie zdecydują się wymierzać prawo własnoręcznie, bez uczciwych procesów".



Fabryki odzieżowe, które dostarczają ubrań czołowym światowym markom i są jednym z fundamentów gospodarki Bangladeszu, we wtorek pozostają zamknięte i nie wiadomo na razie, kiedy wznowią pracę.