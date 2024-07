Republikanie wzywają Joe Bidena do rezygnacji ze stanowiska

Z kolei szef klubu Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów Richard Hudson nazwał decyzję prezydenta Joe Bidena Bidena o wycofaniu się z kampanii prezydenckiej „historycznym skandalem”.

– Nasz prezydent jest niezdolny do normalnego funkcjonowania. Demokraci o tym wiedzieli i okłamywali naród amerykański, aby to zatuszować. Wyborcy nie wybaczą ani nie zapomną im zdrady swojego zaufania – powiedział.

Hudson zakwestionował zdolność Bidena do pozostania na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Jeśli prezydent jest psychicznie niezdolny do prowadzenia kampanii, jest też psychicznie niezdolny do posiadania kodów nuklearnych. Każdy Demokrata w Izbie Reprezentantów musi teraz odpowiedzieć: czy prezydent jest w stanie sprawować swoją funkcję do końca swojej kadencji? – zapytał.

Donald Trump nie przebiera w słowach

Były prezydent Donald Trump stwierdził, że Biden „z pewnością nie nadaje się do sprawowania tej funkcji”. „Oszust Joe Biden nie nadawał się do kandydowania na prezydenta i z pewnością nie nadaje się do sprawowania tej funkcji – i nigdy nie był! Do stanowiska prezydenta doszedł jedynie dzięki kłamstwom, fałszywym wiadomościom i nieopuszczaniu piwnicy. Wszyscy wokół niego, w tym jego lekarz i media, wiedzieli, że nie nadawałby się na prezydenta i nim nie był” – napisał Trump w Truth Social. „Będziemy bardzo cierpieć z powodu jego prezydentury, ale bardzo szybko naprawimy szkody, które wyrządził” – dodał.