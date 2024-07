Sondaż „Rz”: Jarosław Kaczyński do dymisji? Większość Polaków jest zgodna

Prezesa PiS popierają w największym stopniu osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (19,5 proc.) i zasadniczym zawodowym (19,2 proc.). Wśród osób z wykształceniem średnim odsetek ten wyniósł 18,0 proc., a z wyższym – 13,9 proc. Osoby najlepiej wykształcone najczęściej spośród wszystkich 4 grup wybierały odpowiedź „jest mi to obojętne” – zaznaczyło ją w tej grupie 23,8 proc. badanych. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym taką opinię zadeklarowało 19,2 proc., średnim – 18,1 proc., a zawodowym – 16,5 proc.

Najwięcej przeciwników prezes PiS ma w grupie osób zarabiających od 3 do 5 tys zł (58,8 proc.) i od 5 do 7 tys. zł (51 proc.). W grupie najgorzej zarabiających – do 3 tys. zł odsetek ten wyniósł 48,2 proc., a w grupie najbogatszych (powyżej 7 tys. zł) – 44,6 proc. Odpowiedź „nie mam zdania” najczęściej padała w grupie najbogatszych (14,4 proc.) i najbiedniejszych (10,1 proc.). Wśród osób zarabiających od 3 do 5 tys. zł taką opcję zaznaczyło 9,6 proc. respondentów, a w grupie 5-7 tys. zł – 6,5 proc. Los prezesa Kaczyńskiego jest obojętny głównie tym lepiej zarabiającym – w grupie o dochodzie od 5 do 7 tys. zł było to 23,5 proc, a powyżej 7 tys. zł – 22,2 proc. Wśród osób zarabiających do 3 tys. zł obojętność zadeklarowało 10,1 proc. osób, a w grupie 3-5 tys. zł – 9,6 proc.

Największe poparcie Jarosław Kaczyński ma na wsiach i w dużych miastach

Według wyników sondażu Jarosław Kaczyński najwięcej zwolenników znajduje w dużych miastach – mających od 200 do 499 tys. mieszkańców (22,1 proc.) i na wsiach (18,5 proc.). W miastach od 20 do 99 tys. mieszkańców odsetek ten wyniósł 16,3 proc., a w tych mających od 100 do 199 tys. mieszkańców – 16,1 proc. Najgorsze wyniki prezes PiS zanotował w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (to Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań) – 11,6 proc. poparcia jego kandydatury i w najmniejszych miastach, do 20 tys. mieszkańców – 9,8 proc. poparcia.

Obecnie w PiS szykowane są wybory wewnątrz partii, pierwsze od wielu lat. Wynik lokalnych starć jesienią może być wpisany w dyskusję o tym, jakie realne przełożenie na działaczy ma nadal prezes Jarosław Kaczyński. Konflikt w Małopolsce o marszałka województwa pokazał, że decyzje prezesa nie są już przyjmowane bezdyskusyjnie, więc siłą rzeczy wybory lokalne w PiS będą potencjalnie uznawane również za test dla siły prezesa Kaczyńskiego jako lidera obozu.

Po tym, jak zakończą się wybory w regionach, i po kampanii prezydenckiej w przyszłym roku PiS czeka też kongres wyborczy i decyzje dotyczące nowych władz. Aktualnie wszystkie informacje wskazują, że Kaczyński będzie ponownie kandydował – zgodnie zresztą z jego publicznymi zapowiedziami kilka miesięcy temu.