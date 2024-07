Czytaj więcej Polityka Jacek Kurski bez mandatu do PE. "Nie przebił się do świadomości ludzi" "Miesięczna kampania, choć intensywna, okazała się zbyt krótka, aby przebić się do świadomości ludzi z moim powrotem do polityki po 10-letniej w niej absencji" - napisał na platformie X były prezes TVP Jacek Kurski, który nie uzyskał mandatu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jak zagospodarować niezagospodarowanych

W praktyce dyskusja o tym, jaką funkcję ma pełnić Jacek Kurski, zaczęła się natychmiast po tym, gdy przestał być prezesem TVP – czyli od września 2022 r. Początkowo pojawiły się informacje o tym, że ma trafić do rządu. Później – że będzie być może szefem kampanii PiS do Sejmu i/lub jedynką PiS na Pomorzu. Również po tym, jak Kurski oraz grupa polityków PiS albo nie dostali się do PE, albo stracili mandaty po wyborczych porażkach, pojawiły się informacje, że Nowogrodzka poważnie się zastanawia, czy i jak zagospodarować tychże polityków.

Atmosfera wokół Jacka Kurskiego w samym PiS jest jednak – dyplomatycznie rzecz ujmując – dość złożona. Już w trakcie kampanii od pomysłu kandydowania byłego prezesa TVP odcinali się niektórzy politycy PiS – nawet publicznie. Ostatecznie Kurski kandydatem został, ale mandatu do PE nie wziął. Teraz w samym PE wśród polityków PiS idea europejskiej „kariery” Kurskiego, po tym jak nie zdobył mandatu, też nie budzi ogólnie szczególnego entuzjazmu.

Problem ma jednak Jarosław Kaczyński. Lider PiS lubi mówić, że partia powinna być jak wojsko, które nie może rozchodzić się w różne strony, tylko ma maszerować w jednym kierunku. Problem polega na tym, że Jacek Kurski to tylko jeden z polityków, którzy po utracie władzy – też po wyborach do PE – nie ma wyraźnego politycznego zajęcia. Im więcej takich osób – po utracie mandatów w Sejmie, mediów publicznych, spółek Skarbu Państwa, licznych agend i instytucji, niektórych sejmików, mandatów w PE – tym gorzej dla wewnętrznej stabilności samego PiS. Wojsko kręcące się bez celu może w pewnym momencie skierować broń przeciwko swoim dowódcom. Albo zdezerterować. O czym Kaczyński doskonale wie. Dotyczy to zarówno sceny europejskiej, jak i krajowej.