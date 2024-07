Szczyt NATO w cieniu Trumpa. „Europa musi robić więcej”

Ale obradom będą przysłuchiwać się nie tylko członkowie aktualnej administracji USA, ale także ekipa doradców, ekspertów i urzędników potencjalnej drugiej administracji Donalda Trumpa.

Opisane przez „Politico” sygnały wysyłane przez ten obóz do Europy to stara śpiewka: „bierzcie za siebie odpowiedzialność, zacznijcie wydawać sami więcej na obronę” – ale z nowymi zwrotkami. „Radykalna reorientacja” Sojuszu miałaby polegać na tym, że rola Ameryki jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa się zmniejszy: parasol nuklearny zostanie, flota i lotnictwo też, ale większość odpowiedzialności za siły lądowe, logistykę czy artylerię spadłaby na europejskich członków Paktu.

Między Moskwą a Pekinem

W Europie pamiętają, jak Trump w odpowiedzi na pytanie jednego z sojuszników „a co, jeśli nie będziemy tyle wydawać na obronę” odpalił, że „zachęcałby” Rosjan do zrobienia z tymi krajami, które nie osiągają wydatków na poziomie 2 proc. PKB. „co tylko do diabła chcą”. Wywołało to „powszechne obawy o politykę wobec NATO potencjalnej drugiej administracji Trumpa” – ocenili eksperci amerykańskiego think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Podejście Trumpa uwidacznia się również w doniesieniach o jego planach wobec Ukrainy. Były prezydent zapowiadał, że wojnę zakończy zaraz po tym, jak wygra wybory. Według najnowszych doniesień “Politico” – może to oznaczać negocjacje z Putinem, ile zdobytego terytorium Ukrainy może zachować Rosja i nierozszerzanie Sojuszu na wschód. Putin już wysłał sygnał – oświadczył, że choć nie zna jeszcze planu Trumpa, to „traktuje go poważnie”.

Po co Trumpowi taki deal? Bo w kręgach jego doradców coraz mocniejsza staje się frakcja, która główne zagrożenie widzi w Chinach, a nie w Rosji. A żeby mierzyć się z Chinami, Ameryka musi zmniejszyć zaangażowanie w Europie.