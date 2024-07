Putin i Orbán zapewniają o chęci współpracy. „Dobrze się znają i ufają sobie”

Węgierski premier przybył do Moskwy w momencie, gdy Węgry rozpoczęły półroczną prezydencję w UE. Oficjalne organy wspólnoty zastrzegły, że nie jest to wizyta uzgodniona z władzami Unii, co oznacza, że Orbán może się wypowiadać w jej imieniu.

Viktor Orbán podkreślał, że najbliższe pół roku prezydencji Węgier w Unii Europejskiej postrzegać będzie jako "misję pokojową". - Dochodzimy do momentu, w którym najważniejszy dla Europy jest pokój - stwierdził węgierski premier.

Przywrócenie dialogu pomiędzy UE a Rosją?

Rosyjski prezydent z kolei stwierdził, że poczytuje przyjazd Orbana jako szansę na „przywrócenie dialogu”.

- Potrzeba jeszcze wielu kroków, ale zrobiliśmy pierwszy, by przywrócić dialog - orzekł Viktor Orbán, deklarując że nie zatrzyma się i będzie „kontynuować tę pracę”.