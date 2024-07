Prezydent Joe Biden w rozmowie z dziennikarzem ABC News odniósł się do swojego występu przeciwko Donaldowi Trumpowi podczas debaty zorganizowanej przez CNN. W jego ocenie był to „zły epizod”. Biden tłumaczył, że był tego dnia wyczerpany i był to dla niego „zły wieczór”.

Reklama

Biden był kilkukrotnie dopytywany przez prowadzącego rozmowę George'a Stephanopoulosa, czy wierzy w to, że może pokonać Trumpa, biorąc pod uwagę, że ostatnie sondaże wskazują na rosnącą przewagę kandydata Republikanów.

Czytaj więcej Polityka Kamala Harris kandydatką na prezydenta USA? „Bidena trzeba zdjąć z boiska i wesprzeć” Po debacie Joe Bidena z Donaldem Trumpem w czołowych kręgach Demokratów dyskusje zaczęły już skupiać się nie na tym, kto go zastąpi, a na tym, kto będzie kandydatem na wiceprezydenta w kampanii Kamali Harris – informuje CNN.

Joe Biden nie zamierza wycofać się z wyborów

- Nie sądzę, by ktokolwiek miał większe kwalifikacje — odpowiedział Biden i podkreślił, że sondaże są niedokładne. Dodał, że tylko „Bóg Wszechmogący” może spowodować, że wycofa się z walki o reelekcję.

Wśród Demokratów nadal istnieje obawa czy 81-letni Joe Biden będzie w stanie w kolejnych latach sprawować urząd i czy zdoła pokonać w wyborach Donalda Trumpa po swoim słabym występie w debacie.