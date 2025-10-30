Aktualizacja: 30.10.2025 14:03 Publikacja: 30.10.2025 13:00
Promocja na Orlenie rusza już 31 października
Foto: Krzysztof Bubel / Adobe Stock
Z promocji skorzystać będą mogli kierowcy posiadający aplikację Orlen Vitay.
Promocja na paliwo obowiązywać będzie na wszystkich stacjach Orlen w Polsce. Rozpocznie się w piątek 31 października o godz. 00.01 i potrwa do wtorku 11 listopada do godz. 23.59. W tym czasie każdy kierowca będzie mógł skorzystać z trzech promocyjnych tankowań. W ramach każdego z nich będzie mógł zatankować maksymalnie 50 litrów, co łącznie daje nawet do 150 litrów paliwa z rabatem.
Czytaj więcej
Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu doszło do zmian w radzie nadzorc...
Wszyscy kierowcy korzystający z promocji na stacjach Orlen otrzymają podstawowy rabat w wysokości 20 groszy za każdy litr kupionego paliwa – dowolnego rodzaju benzyny lub oleju napędowego (EFECTA lub VERVA). Jeśli dodatkowo dokonają dowolnych zakupów z oferty pozapaliwowej w sklepie na stacji (np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu), otrzymają rabat w wysokości 35 groszy na litrze.
Warunkiem skorzystania z nadchodzącej promocji na Orlenie jest użycie aplikacji Orlen Vitay.
Nadchodząca promocja na Orlenie będzie już kolejną odsłoną programu rabatowego firmy, jednak pierwszą prowadzoną w czasie listopadowych świąt.
- W każdym obszarze naszej działalności oferujemy możliwie najtańszą energię. Dlatego na początku listopada, kiedy wielu Polaków rusza w podróż i rosną wolumeny sprzedaży paliw, uruchamiamy specjalną jesienną promocję. W ten sposób nie tylko zachęcamy do korzystania z aplikacji ORLEN VITAY, ale też dziękujemy za zaufanie najbardziej lojalnym klientom – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Orlen.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z promocji skorzystać będą mogli kierowcy posiadający aplikację Orlen Vitay.
Smyk Holding i główny akcjonariusz spółki ogłosili przed północą w środę, że odstępują od przeprowadzenia pierws...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Sprzedaż Adidasa w Ameryce Północnej spadła w trzecim kwartale o 5 procent. Niemiecki producent obuwia twierdzi,...
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zawarł umowę handlową z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myu...
Handlowa grupa w tym roku mocno zwiększa przychody i zyski, a nowe Żabki wyrastają jak grzyby po deszczu. Ale dy...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Policja i prokuratura nadal zbierają dowody, że Hindenburg Research dopuścił się przestępstwa publikując raport...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas