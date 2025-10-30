Z promocji skorzystać będą mogli kierowcy posiadający aplikację Orlen Vitay.

Promocja na Orlenie w listopadzie: Oto zasady

Promocja na paliwo obowiązywać będzie na wszystkich stacjach Orlen w Polsce. Rozpocznie się w piątek 31 października o godz. 00.01 i potrwa do wtorku 11 listopada do godz. 23.59. W tym czasie każdy kierowca będzie mógł skorzystać z trzech promocyjnych tankowań. W ramach każdego z nich będzie mógł zatankować maksymalnie 50 litrów, co łącznie daje nawet do 150 litrów paliwa z rabatem.

Wszyscy kierowcy korzystający z promocji na stacjach Orlen otrzymają podstawowy rabat w wysokości 20 groszy za każdy litr kupionego paliwa – dowolnego rodzaju benzyny lub oleju napędowego (EFECTA lub VERVA). Jeśli dodatkowo dokonają dowolnych zakupów z oferty pozapaliwowej w sklepie na stacji (np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu), otrzymają rabat w wysokości 35 groszy na litrze.

Warunkiem skorzystania z nadchodzącej promocji na Orlenie jest użycie aplikacji Orlen Vitay.